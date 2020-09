Bouches-du-Rhône : les nouvelles mesures face au coronavirus, c’est très strict

Depuis le début des vacances d’été, les contaminations prennent de l’ampleur dans les Bouches-du-Rhône. Des cas se multipliaient notamment du côté de Marseille et lors de son allocution, Jean Castex avait placé la zone en rouge pour montrer que la situation était difficile. Malgré certains agissements et la fermeture des restaurants dans cette ville du sud de la France, la situation ne s’améliore pas. De nouvelles mesures beaucoup plus strictes sont donc mises en place et les habitants espèrent qu’ils pourront enfin se débarrasser du Covid-19 prochainement.

#Covid19 "Dans certaines zones comme les Bouches-du-Rhône le taux de positivité des tests est de 8 %, soit le taux de positivité de l’Allemagne au moment du pic. Et les taux augmentent aussi chez les personnes plus âgées. La situation est inquiétante". Dominique Costagliola pic.twitter.com/0YISKF6kym — C dans l'air (@Cdanslair) September 9, 2020

Des annulations face à la recrudescence du coronavirus

Dans les Bouches-du-Rhône, la reprise est au rendez-vous, d’où l’intérêt de se protéger le plus possible puisque les conséquences peuvent être dramatiques. C’est pour cette raison qu’une conférence de presse a été partagée notamment par les autorités compétentes afin d’informer la population concernant les nouvelles mesures qui sont forcément beaucoup plus strictes. Certains se demandent pourquoi le gouvernement n’instaure pas dans ces zones le confinement. Jean Castex a rappelé en ce début de semaine que le confinement généralisé devait être évité.

🔴 France, 14 Septembre: Et donc le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas capable de garder son masque à l’intérieur quand il annonce ses mesures de port du masque à l’extérieur? On se fout de qui exactement ? #MasquesObligatoires #MasqueObligatoire #Covidpic.twitter.com/w7o9dI5heD — Biobiobiobio (@biobiobiobior) September 14, 2020

Dans 27 communes, le port du masque est obligatoire de 6 heures à 2 heures du matin .

. Ce sont les villes où le taux d’incidence dépasse les 100 cas pour les 100 000 habitants.

Cette mesure ne s’applique pas dans les espaces naturels qui sont relativement grands.

Il sera aussi indispensable de le porter dans des lieux publics fréquentés comme les commerces, les écoles, les marchés…

Sur les plages de ces 27 communes, les rassemblements de 10 personnes ne sont plus possibles.

Cela est aussi le cas pour tous les espaces verts comme les parcs. Si vous avez de la famille dans un EHPAD, sachez que les visites sont également limitées. Cela permet de protéger les personnes âgées qui sont forcément beaucoup plus sensibles. Au niveau de la voie publique, le préfet a même interdit la consommation d’alcool dès 20 heures. Les restaurants et les bars seront donc fermés de 0h30 à 6 heures du matin.

Cohérence préfectorale des bouches du Rhône : 🔺Interdiction des rassemblements de 11 personnes. 🔺Autorisation des événements de 1000 personnes. On comprend mieux pourquoi @EmmanuelMacron, @JeanCASTEX et @GDarmanin ont choisi de se décharger de toute responsabilité… pic.twitter.com/DznRiLueDU — Cogito ergo sum (@Libre_Insolent) September 15, 2020

Le préfet procède à plusieurs annulations

Alors que le coronavirus prend de l’ampleur au niveau de la France, le préfet des Bouches-du-Rhône souhaite interdire certaines fêtes étudiantes. Cela n’est pas seulement valable dans cette région puisque l’Université de Rennes 1 se retrouve dans la même configuration après la découverte de plusieurs dizaines de cas et des clusters. Les sorties scolaires pour l’enseignement primaire et secondaire sont également reléguées aux oubliettes. En ce qui concerne les salles de spectacle et celles dédiées au sport, il ne sera pas possible d’accueillir plus de 1000 personnes désormais.

Dans les Bouches-du-Rhône, il y a également une annulation de toutes les manifestations de grande ampleur et, dans les hôpitaux, les capacités d’accueil ont été revues à la hausse. En parallèle, les habitants sont aussi invités à respecter scrupuleusement toutes les conditions sanitaires à savoir le port du masque, la distanciation sociale et la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique. N’oubliez pas que le masque ne doit pas être transporté dans la poche ou votre sac, il doit être mis de côté pour être lavé s’il est en tissu ou jeté s’il est à usage unique. En effet, l’utilisation du masque doit être très rigoureuse puisque cela participe aussi à la lutte contre le coronavirus et ce n’est pas seulement valable dans cette région.