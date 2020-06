Bonnes astuces contre les moustiques : voici tous nos secrets !

Impossible de passer une soirée sur la terrasse sans que ces insectes ne viennent vous perturber. Il faut alors renoncer à votre extérieur ou alors tester toutes les astuces que vous pourrez trouver sur le Web. Nous avons également des solutions à vous proposer qui devraient vous offrir une bonne dose de réconfort.

Quatre techniques pour lutter contre les moustiques

Les insectes ont une seule envie, prendre un peu de votre sang. Ils sont bornés et déterminés, ils reviendront à la charge sauf si vous réussissez à les tuer. Comme ils sont tenaces, ce sont les astuces les plus efficaces qui porteront leurs fruits.

Vous pouvez imbiber votre mouchoir avec de l’eucalyptus citronné, il suffit de le positionner à proximité de vous sur la table .

. Le diffuseur d’huiles essentielles est parfait, vous le remplissez d’eau le contenant et vous ajoutez une dizaine de gouttes.

Il est aussi possible de planter du thym de préférence au citron sur votre terrasse et même à l’intérieur de votre logement.

Vous pouvez aussi utiliser une orange et vous plantez alors plusieurs clous de girofle.

Le quatrième produit détesté par les moustiques s’avère être la cannelle.

Bien sûr, il est tout à fait possible d’utiliser toutes les astuces en même temps pour être certain que les moustiques ne puissent pas envahir votre quotidien. En effet, il est toujours désagréable de passer une soirée en extérieur ou de tenter de s’endormir alors que ces insectes ont décidé de gâcher la fête.

Quatre autres astuces contre les moustiques

Il suffit de tester les astuces les unes après les autres pour être certain de trouver la bonne et la plus efficace. Pour moi, le diffuseur d’huiles essentielles avec l’eucalyptus citronné a été parfait à l’intérieur de la maison, mais moins réjouissant sur la terrasse. Pour cette dernière, il faut acheter des bougies à la citronnelle et certaines peuvent être plantées. Vous pouvez alors entourer votre table avec ces piquets et vous êtes certains que les moustiques ne pourront pas vous envahir. Bien sûr, il existe de l’huile essentielle de citronnelle, mais soyez vigilant avec la diffusion si vous avez des animaux de compagnie, certains notamment les plus sensibles ne les apprécient pas.

Vous pourrez aussi opter pour du monoï ou encore de l’ail. Cette dernière technique n’est pas la plus réjouissante à cause de l’odeur. D’autres astuces sont aussi à envisager notamment pour protéger l’intérieur à savoir des moustiquaires pour l’ensemble des portes et des fenêtres. Il existe aussi des lampes spécifiques qui tuent les moustiques et les autres insectes comme les mouches. Pour l’extérieur, en fonction de la configuration de votre terrasse, vous pouvez habiller votre pergola avec des moustiquaires légères comme des rideaux. Vous serez de ce fait beaucoup plus serein à l’idée d’être dehors.