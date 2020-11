Black Friday : attention aux arnaques ! Suivez nos conseils pour faire de vraies économies et ne pas vous faire avoir sur internet !

Le Black Friday arrive juste avant Noël pour faire des premiers achats !

Il faut dire qu’entre les soldes, les promotions et les bonnes affaires que l’on peut retrouver pendant tout le long de l’année, il est difficile de faire la part des choses et de vraiment savoir où se retrouvent les réelles opportunités. Pourtant, il existe bel et bien de vraies occasions de faire des économies lors du Black Friday qui est très attendu par les consommateurs. En effet, le Black Friday arrive juste avant les gros achats de Noël et certains français comptent bien en profiter pour acheter des cadeaux à l’avance et faire plaisir à leurs proches sans se ruiner.

Mais la méfiance envers les commerçants est bien présente chez les consommateurs ! Il faut dire qu’avec toute la crise économique et sanitaire que ces derniers ont connu récemment, la tentation de faire des économies minimes pour les clients est assez alléchante : c’est l’occasion de faire gonfler le chiffre d’affaires mais surtout les bénéfices de l’entreprise avant les fêtes de Noël.

Alors à cette occasion du Black Friday cette année, il est très important de bien faire attention aux promotions que vous voyez sur internet mais également dans les boutiques ! En suivant ces quelques conseils à appliquer plusieurs jours avant le Black Friday, vous pourrez alors être sûrs et certains de faire de bonnes affaires pour vous ou vos proches.

Black Friday : quels sont les conseils à suivre pour acheter sans se ruiner ?

Vous vous êtes enfin décidé à profiter du Black Friday cette année mais vous en avez marre de vous faire avoir ? Alors suivez ces quelques conseils si vous ne voulez pas jeter de l’argent par les fenêtres !

Précisez ce que vous voulez acheter

Bien avant le Black Friday, réfléchissez à ce que vous allez envie ou besoin d’acheter. Votre micro-ondes fait des siennes depuis plusieurs mois ? Vous avez besoin d’un aspirateur robot mais vous n’en avez pas les moyens ? Vous voulez acheter ce dernier smartphone pour votre nièce ? Et bien en décidant tout cela à l’avance, vous serez moins tentés de faire des achats non réfléchis et vous ne dépenserez donc pas d’argent inutilement.

@Cdiscount une grosse blague… je vais pour commander un casque à 37€ et là pouf ça prend 20€ si je veux pas aller le chercher dans un magasin relais à 650km de chez moi… #arnaque #mensonge #BlackFriday pic.twitter.com/4VB8bQnqYu — Kevin Besac (@KevinBesac) November 22, 2019

Lisez les avis des clients avant d’acheter

Avant de vous précipiter sur ce qui vous semble être une bonne affaire, prenez un peu de temps pour lire des avis complets et sérieux sur l’article que vous comptez acheter : même pour un petit appareil électroménager les risques peuvent être parfois catastrophiques !

Repérez les prix avant le Black Friday

Afin de constater que vous ne vous faites pas arnaquer par un marchand n’ayant aucun scrupule, nous vous recommandons de bien vérifier les prix des articles qui vous intéressent avant l’application d’une remise pour vous assurer que vous bénéficiez bien d’une réduction intéressante. Certains commerçants n’hésitent pas en effet à gonfler les prix avant pour pouvoir pratiquer des pourcentages de remise intéressants pour les clients.

#blackfriday mon oeil sur le site @airfrance ; l’arnaque oui ! L’offre est épuisée. Comme nous. Trop de publicité mensongère. pic.twitter.com/2Wfs53tmPU — EmmaPireyre (@EmmaPireyre) November 23, 2018

Comparez les prix même en promotion

Même si l’article que vous avez repéré plus tôt est bien en promotion le jour du Black Friday, nous vous conseillons de bien regarder ce qui se fait chez la concurrence pour être sûr de bénéficier des meilleurs prix !

Décollez les etiquettes en magasin

Si vous avez décidé de faire vos emplettes dans une vraie boutique, alors n’hésitez pas à soulever les étiquettes de promotion du Black Friday pour voir le prix qui était présent avant l’événement, cela vous permettra également de reconnaître les arnaques des bonnes affaires !