Bison Futé weekend 15 août : un point sur la situation des autoroutes de France !

Le 15 août c’est samedi ! Ce jour férié est une date symbolique concernant l’été, puisqu’il marque bien souvent le début des retours en masse des voyageurs.

La saison estivale est passée d’autant plus vite qu’elle a démarré très tard cette année.

Les juilletistes ont été un peu moins nombreux que d’habitude, les vacanciers ont été plus enclins à partir au mois d’août, notamment durant les deux dernières semaines.

Ce weekend, le flux de voyageur se dirigera plutôt vers le chemin retour, et celui-ci va se dérouler sur les trois jours de weekend, en commençant vendredi.

Pensez donc à prendre la route de préférence sur les périodes où la circulation est un peu moins dense, comme très tôt le matin, ou tard le soir, en particulier si vous rentrez de vacances. Cela vous aidera à arriver un peu plus vite à la maison !

Bison Futé : un week-end chargé dans le sens des retours https://t.co/pbuJL5PvcX (@LyonMag) — Actualité à Lyon (@pictanews) August 13, 2020

Quelles prévisions pour ce weekend ?

D’une manière globale, Bison Futé indique que les voyageurs iront globalement du sud vers le nord. Comme nous vous l’évoquions en préambule, nous sommes avant tout dans un weekend de retour, alors que le précédent fut marqué par un chassé croisé assez important.

Les régions les plus difficiles seront bien évidemment celles qui se situent autour de la Méditerranée. On constatera également de nombreuses perturbations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera relativement encombrée aussi.

Ce sont ces mêmes zones géographiques qui vous poseront problème tout au long du weekend, ne soyez donc pas surpris des ralentissements sur le trajet du retour des vacances. Attention : lundi aussi, les routes seront bien encombrées !

Bison Futé annonce une circulation difficile sur les routes de France pour ce weekend, majoritairement placé sous le signe des retours.

⬇️⬇️⬇️https://t.co/zPrSv75X94 pic.twitter.com/oX0dwUne4n — Caroom 🚙 (@Caroom_fr) August 13, 2020

Quelles couleurs pour ce weekend ?

Vendredi sera classé vert dans le sens des départs, sauf pour la région sud-ouest, et la Méditerranée. Dans le sens des retours, la couleur sera plutôt orange au niveau national, et rouge pour ce qui concerne la Méditerranée.

Pour le samedi 15 août, au cœur du weekend, on constatera encore quelques départs, c’est pourquoi la journée sera classée orange dans ce sens. Pour les retours en revanche, on constatera de l’orange au niveau national, et du rouge autour de l’arc Méditerranée.

Le dimanche 16 août sera plus calme en termes de départs au niveau national, la journée est classée verte, sauf pour les régions méditerranéennes qui seront classées en orange.

Pour les retours, on constatera exactement le même schéma que dimanche, à savoir une journée rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et orange au niveau national.

Les départs seront tranquilles lundi 17 août, ce qui ne sera pas le cas pour les retours : certains s’offrent en effet un weekend prolongé, et les retours seront classés orange, sur l’ensemble du territoire.

Attention aux fortes chaleurs

Les chaleurs se dissipent petit à petit sur l’ensemble du territoire, néanmoins certaines régions connaissent encore des températures importantes.

Pensez donc à bien vous hydrater, et à utiliser la climatisation si votre véhicule en est pourvu.

Il est également indispensable de bien manger lorsqu’il fait chaud, même si on a peu d’appétit : privilégiez les repas froids et légers pour améliorer votre digestion, tout en prenant des forces pour affronter la route.

Bon retour de vacances à tous !