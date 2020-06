Autoroutes gratuites ou prix réduits ? Le débat est lancé sur le Web, voici les réactions chocs !

La réaction des Français est claire sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. En effet, certains internautes estiment qu’ils pourraient finalement se déplacer plus souvent grâce à la gratuité des autoroutes. La volonté de Carole Delga serait alors validée puisque le secteur de l’économie touristique pourrait être optimisé. Toutefois, cette mesure ne fait pas l’unanimité auprès du gouvernement qui est assez réticent à l’idée de valider cette demande.

Des autoroutes gratuites, une mesure décrite de bon sens

Les internautes ne cessent de commenter depuis quelques jours sur le site de micro-blogging, car finalement, rendre les autoroutes gratuites serait-il profitable ? D’un côté, les Français pourraient économiser de l’argent, partir plus souvent et s’offrir quelques loisirs supplémentaires. De l’autre, les pertes seraient considérables pour les concessionnaires, car les caisses seraient finalement vides tout au long des vacances d’été sauf si le gouvernement met en place une mesure spéciale. Cela serait-il possible ? Le chef de l’État a déjà débloqué des aides pour les foyers les plus démunis et une somme sera aussi versée au personnel soignant.

Les réactions sont toutefois intéressantes sur Twitter, certains estiment qu’ils pourraient se déplacer plus aisément avec la gratuité des péages .

. D’autres ciblent directement le secrétaire d’État aux transports, car ils sont persuadés que cette mesure pourrait favoriser le tourisme et ce serait bénéfique.

Dupont Aignan a même relayé sur son compte Twitter une pétition pour inciter à la gratuité des autoroutes.

Si les autoroutes ne sont pas gratuites, les péages pourraient afficher des prix réduits, mais le débat est lancé sur le Web et le gouvernement ne s’est pas exprimé sur ce sujet.

Djebbari tu es vraiment un patron du 19ème siècle aucune humanité les autoroutes gratuites pour aider les gens à partir en vacances et favoriser le tourisme est une mesure de bon sens mais toi avec ton air d idiot et pince de snob tu en es incapable triste personnage — Rochard (@roc283) May 30, 2020

Un sondage en faveur de la gratuité des autoroutes

Un compte Twitter a même décidé de proposer un petit sondage pour savoir si les internautes étaient en faveur ou non de la gratuité des autoroutes. Avec près de 49 votes, 85 % ont déclaré être pour cette mesure et 14 % environ sont contre. Finalement, les Français veulent bien réaliser quelques économies pour leurs prochains déplacements.

Lorsque l’on sait qu’il faut généralement débourser 100 euros pour l’aller-retour si vous souhaitez réaliser les trajets Paris/Marseille ou Lyon/Brest, il n’est finalement pas si surprenant que les Français soient si intéressés par cette réduction ou cette suppression des coûts.

Si les autoroutes sont gratuites, on va ou ? J’propose on fait une ville par weekend — Lin D. (@B0aHancock_) May 29, 2020

Normalement, Édouard Philippe devrait faire un point d’ici la fin du mois de Juin avec un éventuel acte 3 puisque tous les établissements ne sont pas encore ouverts. Le gouvernement pourrait peut-être évoquer ce sujet, mais difficile d’imaginer la gratuité des autoroutes tout au long des vacances d’été, car les pertes seraient finalement conséquentes. Il serait un peu plus probable d’envisager une réduction des tarifs, mais ce ne sont que des suppositions puisque nous n’avons pas de mesures officielles pour l’instant. Si vous ne souhaitez pas payer les péages, vous pouvez toujours emprunter les autoroutes nationales, mais les trajets sont souvent beaucoup plus longs.