Attestation de déplacement pendant le confinement : la meilleure astuce à connaître

Si vous devez sortir pour faire quelques courses, aller à l’école pour récupérer et accompagner les enfants, et même réaliser quelques courses essentielles, vous serez contraint de jongler avec les attestations de déplacement. Cela peut être néfaste pour la planète puisque vous devez à chaque fois imprimer ce document. Alors que les rayons dits non essentiels seront fermés mardi, il sera peut-être difficile d’obtenir du papier. Il y a donc une astuce pour supprimer ce côté laborieux.

Reconfinement | Nouvelles #attestations de déplacement disponibles ici ⬇️https://t.co/cSgU01NYJa

(format PDF) ➡️ attestation de déplacement dérogatoire

➡️ justificatif de déplacement professionnel

➡️ justificatif de déplacement scolaire — 88 – Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) October 29, 2020

Comment avoir une attestation sans l’imprimer ?

Selon les prévisions du gouvernement, le confinement devrait être opérationnel jusqu’au 1er décembre. Une vérification sera faite concernant l’intérêt des mesures après les 15 premiers jours et de nouvelles mesures pourraient être instaurées. Des Français selon un sondage IFOP estiment par contre qu’il sera prolongé au-delà des fêtes. Dans tous les cas, votre attestation sera indispensable pour vous déplacer.

Bien sûr, sur le site du gouvernement, vous avez les attestations qu’il faut imprimer à chaque fois .

. Comme vous devez inscrire l’heure et la date, il est impossible de réutiliser ces documents.

La meilleure solution consiste à utiliser votre smartphone et notamment l’application Tous Anti Covid.

Il est aussi possible de trouver l’attestation sur le site et de la générer au format PDF.

Cela favorise toutefois l’installation de l’application qui permet aussi de détecter les cas de coronavirus sur le sol français. Que ce soit avec un téléphone sous iOS ou Android, vous pouvez donc accéder au formulaire qui peut parfois être difficile à enregistrer.

Ce soir, nous sommes déjà + de 5 millions à avoir téléchargé #TousAntiCovid. On continue. La nouvelle attestation de déplacement sera disponible via l’application ce soir à partir de minuit.

Passez le mot 👉 https://t.co/eSfPlZSakl pic.twitter.com/dLyFcL0xUj — Cédric O (@cedric_o) October 29, 2020

Comment utiliser l’application pour l’attestation ?

Lorsque vous accédez au formulaire, vous renseignez votre identité, votre adresse, la date de sortie ainsi que l’heure et vous devez cocher bien sûr la bonne case en fonction de votre déplacement. Cette technique permet aussi au gouvernement d’apporter un peu de simplicité, et surtout de forcer l’installation de l’application qui ne fait pas l’unanimité en France. Lorsque vous avez rempli toutes les lignes, vous pouvez générer votre attestation, mais soyez vigilant, car il y a une autre étape à réaliser. En effet, il faut ensuite enregistrer votre attestation de déplacement dans votre téléphone ou sur iCloud si vous optez pour l’iPhone.

Pensez à bien renommer votre attestation si vous avez plusieurs documents et n’oubliez pas de la supprimer lors de votre retour chez vous pour ne pas vous mélanger les pinceaux. Vous aurez également un QR Code qui sera scanné par les forces de l’ordre pour authentifier votre attestation de déplacement pendant le confinement. Nous rappelons qu’elle n’est pas valable seulement pour les courses, il y a d’autres motifs comme la promenade avec les animaux, le sport…