Attentats de janvier 2015 : le procès dévoile le déroulement des drames, voici une vidéo

Pendant près de 40 jours, les différentes parties vont être plongées dans ce drame qui a clairement marqué la France. Les attentats de janvier 2015 sont alors retracés au fil des minutes afin de comprendre comment les tueurs ont pu procéder. L’enquête a été très minutieuse, elle a notamment permis d’établir un véritable planning pour les différents protagonistes. Le récit commence le 7 janvier et les deux frères se dirigent vers la rédaction de Charlie Hebdo.

Le déroulement des attentats de janvier 2015

Les forces de police ont pu retracer les déplacements des deux frères Kouachi, cela a aussi permis de confondre certaines personnes comme celui qui a pu acheter un couteau pour Coulibaly. Les deux hommes sont à bord d’une Citroën C3, celle que vous avez pu découvrir via les différentes vidéos.

La voiture avait été volée en Juin 2014 sans doute pour les besoins de ces attentats .

. Les deux hommes sont vêtus de noir et ils sont bien sûr armés, ils déversent alors leur haine dans la rédaction de Charlie Hebdo.

Les images de l’intérieur de la rédaction ont été diffusées ce mardi, certains proches n’ont pas pu supporter cette vision d’horreur.

Avant de trouver la rédaction, les deux frères ont frappé à plusieurs portes, mais ils arrivent tout de même à dénicher l’adresse.

En moins de deux minutes, la rédaction est décimée, plusieurs membres perdent la vie et les deux frères révèlent qu’ils ont vengé le prophète. Les femmes n’ont pas été touchées lors de cet attentat. Les deux frères se dirigent ensuite dans la rue aux alentours de 11h35 et ils croisent la route d’un policier à savoir Ahmed Merabet qui est assassiné sur le trottoir. Il a reçu une balle dans la tête à bout portant. À ce moment, la France suit les déplacements des frères Kouachi qui sont les deux hommes les plus recherchés. Amedy Coulibaly a également été un membre important dans les attentats de janvier 2015. Apparemment, il aurait tenté de tuer un coureur, mais le lien n’a pas forcément été validé à 100 % avec Coulibaly.

La suite des attentats avec l’Hyper Cacher

Le lendemain des attentats à la rédaction de Charlie Hebdo, Clarissa Jean-Philippe perd la vie, Amedy Coulibaly lui tire dessus, elle est touchée au niveau de la carotide. Plus tard, une voiture explose, les enquêteurs ont pu faire le lien avec les attentats grâce à une vidéo dédiée aux revendications. Amedy Coulibaly se rend également à l’Hyper Cacher dans le 20e arrondissement de Paris et il possède une Go Pro au niveau du torse. La prise d’otages commence et plusieurs personnes vont perdre la vie jusqu’à ce qu’un assaut soit organisé.

Grâce à Lassana Bathily, qui a pu prendre la fuite, les forces de l’ordre réussissent à pénétrer dans l’établissement, Amedy Coulibaly décède sur place. En parallèle, les deux frères Kouachi se retrouvent dans une imprimerie après une fuite. Les forces de l’ordre n’ont pas cessé de les chercher, ils ont étudié plusieurs pistes jusqu’en Seine-et-Marne. La prise d’otages dure près de 8 heures, les deux frères sortent en criant et les forces de l’ordre ouvrent le feu. Avec la mort des Kouachi et de Coulibaly, les attentats de janvier 2015 se terminent, la France est meurtrie et une enquête très conséquente voit le jour pour arrêter ceux qui ont participé de près ou de loin.