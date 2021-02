(Alerte) – Vacances de février : et si le reconfinement était validé pendant les congés ?

Au début de l’année, les rumeurs annonçaient un troisième confinement avant le début des vacances de février, mais la situation n’a pas pris l’ampleur attendue.

Jean Castex et Emmanuel Macron ont donc décidé de jouer la dernière carte qu’ils ont dans leur jeu, elle consiste à donner une dernière chance à la France.

La situation n’est pas aussi catastrophique que certains auraient pu le penser notamment par rapport à octobre.

Le taux d’incidence sera au centre du reconfinement

Si le troisième confinement était validé par le gouvernement français, il faut savoir que le taux d’incidence aura pris une ampleur conséquente. Pour l’instant, les chiffres ne sont pas ceux du mois d’octobre, cela explique aussi pourquoi l’État a opté pour une autre configuration. Les réservations pour les vacances de février ont toutefois chuté drastiquement notamment à cause de l’incertitude.

Covid-19 : quatre choses à savoir sur les tests salivaires qui doivent être déployés dans les écoles et les universités après les vacanceshttps://t.co/RVQro6dopT pic.twitter.com/2aTejU4hWJ — franceinfo (@franceinfo) February 5, 2021

Pendant les vacances scolaires, le confinement pourrait-il être au rendez-vous ?

Au vu des dires du Premier ministre et du président de la République, aucune hypothèse ne peut être mise de côté.

Si la situation le demande, les chances d’une telle mise en place seront donc au rendez-vous et la France sera confinée.

Par contre, si le variant anglais ne prend pas d’ampleur, si le taux d’incidence reste faible, le confinement ne sera pas proposé.

De plus, dans l’hypothèse d’un reconfinement pendant les vacances de février, Jean Castex a assuré que les Français pourront retrouver leur domicile très facilement et sans aucune crainte par rapport à une amende. Par contre, sachez que le couvre-feu est toujours au rendez-vous même si vous avez décidé de prendre quelques jours de congés en février. De ce fait, si vous arrivez dans votre location saisonnière après 18 heures et si vous êtes contrôlé, vous aurez une amende de 135 euros et aucune tolérance spéciale ne sera proposée.

De plus, le gouvernement a décidé de ne pas proposer une restriction des déplacements que ce soit entre les départements ou les régions. Vous pouvez alors partir dans le sud de la France si vous logez dans le nord de la France. Jean Castex estime que le coronavirus est présent sur l’ensemble de la France, les déplacements ne seraient pas problématiques. Cela ne serait toutefois pas l’avis de certains experts.

Covid-19 : face aux variants, les médecins scolaires plaident pour un allongement des vacances https://t.co/eU5gQsN5YS pic.twitter.com/oksPuNmIjH — Le JDD (@leJDD) February 8, 2021

Les vacances de février vont-elles aggraver la situation ?

Avec les congés en février, il faut savoir que toutes les zones ne partent pas en même temps, elles sont dispatchées sur l’ensemble du mois. Par conséquent, les interactions avec les salariés et à l’école seront impossibles. Par contre, l’Institut Pasteur a pu préciser que les lieux de contamination sont connus. Ce sont massivement les réunions avec les amis et les familles qui se retrouvent au centre de quelques problématiques et d’une hausse de la contamination. Par conséquent, les vacances scolaires de 2021 pourraient aggraver la situation ou la rendre moins préoccupante.

Le ministre et le président sont donc focalisés sur les données sanitaires comme peut le préciser LCI. De plus, Jean Baptiste Lemoyne a précisé il y a quelques jours à la presse française que les Français pouvaient se déplacer et partir en vacances où ils le souhaitent en France. Nous rappelons que les départs à l’étranger sont beaucoup plus complexes puisque les frontières sont fermées notamment pour un retour depuis un pays en dehors de l’Union européenne. Il a également précisé que les données sanitaires étaient au coeur de toutes les attentions.

Nous pensons que le gouvernement pourrait réagir très rapidement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire surtout si elle prend de l’ampleur à cause des variants.