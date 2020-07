Accident A7 : 5 enfants ont perdu la vie, Emmanuel Macron s’est exprimé, voici les dernières informations

C’est une famille originaire de Vénissieux qui a été au coeur de ce drame, il s’agit d’une ville dans la banlieue lyonnaise à proximité de Villeurbanne. 9 personnes ont été victimes de cet accident qui a coûté la vie à 5 enfants. Ils se trouvaient au niveau de l’A7 lorsque ce fait divers s’est produit. Pour l’instant, nous savons que les victimes étaient âgées de 3 à 14 ans, il y avait également dans la voiture la belle-soeur ainsi que le couple avec leurs quatre enfants.

🇫🇷 Drame : 5 enfants sont morts ce lundi soir dans un #accident sur l'autoroute #A7 près d’#Albon dans la #Drôme. La #voiture aurait fait des tonneaux pour une raison inexpliquée avant de s'immobiliser dans un champ. Le #préfet est sur place. (Le Dauphiné) pic.twitter.com/uVWkNjgS5k — Conflits (@Conflits_FR) July 20, 2020

Que s’est-il passé sur l’A7 ?

Les victimes appartenaient à la même famille originaire de la banlieue Lyon. En parallèle, des 5 enfants décédés, il y a les passagers qui ont également été lourdement blessés comme peut le révéler BFMTV. Ils ont été transférés à l’hôpital, le pronostic vital est même engagé pour deux adultes et un enfant. Selon les derniers éléments, le conducteur aurait perdu le contrôle de la voiture alors qu’il circulait dans le sens Sud-Nord au niveau d’Albon.

Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes de l’accident survenu sur l’A7, dans la Drôme.

Soutien et solidarité avec nos concitoyens blessés qui luttent pour leur vie.

Je salue la mobilisation des services de sécurité et secours et agents de l’État. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 20, 2020

Selon les informations de ce journal, la famille ne rentrait pas forcément de leurs vacances d’été, car il y avait peu de bagages à l’intérieur de la voiture .

. Ils se trouvaient à bord d’un monospace qui est prévu pour 7 personnes, il aurait pris feu après avoir fait quelques tonneaux.

Le procureur de la République de Valence a pu s’exprimer à la suite de ce drame en précisant que la voiture dégageait une drôle de fumée avant de s’enflammer.

Selon les informations, le véhicule aurait même subi une petite explosion. C’est à ce moment que le conducteur perd le contrôle de la voiture et fait une sortie de route après quelques tonneaux. Le procureur qui était sur place quelques heures après le drame tente de comprendre les raisons de cette perte de contrôle. En effet, il faudra sans doute enquêter pour identifier les raisons susceptibles d’expliquer le départ de l’incendie. Plusieurs pistes sont pour l’instant évoquées à savoir un problème mécanique, une défaillance des freins… Il faut également noter que le poids était important pour la voiture puisque 9 personnes étaient présentes à bord.

🇫🇷 Dramatique #accident sur l'#A7 : les 5 #enfants décédés avaient entre 3 et 14 ans. 9 occupants dans un #Renault Scenic de 7 places. La voiture est partie en roue libre et l'#incendie a pris quand elle roulait encore. L'auto s'est retrouvée dans un champ. (DL) #Drome #Albon pic.twitter.com/WFBDpyVs6u — Conflits (@Conflits_FR) July 20, 2020

Une enquête pour connaître les causes de ce drame

Certaines personnes ont pu être témoins de la scène, elles mentionnent une grande vitesse, une perte de contrôle avec des flammes et une fumée blanche. Les caméras de surveillance présentes sur l’A7 ont notamment permis de comprendre le déroulement de ce fait divers. Le véhicule a également heurté la glissière de sécurité puis il a effectué plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur le toit. Cette information est dramatique et rappelle les dangers de la route. Deux ministres ont fait le déplacement aux alentours de minuit à savoir Gérard Darmanin et Jean-Baptiste Djebbari.

Des enfants ont perdu la vie ce soir dans un terrible accident routier dans la Drôme. Je partage la douleur immense des proches des victimes. Mes pensées accompagnent aussi les blessés et tous ceux mobilisés à leurs côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 20, 2020

Le drame a coûté la vie à 5 enfants, mais un autre enfant est entre la vie et la mort. Le ministre de l’Intérieur a souhaité rappeler qu’en cette période estivale, il est nécessaire d’être attentif à son véhicule, mais également à la circulation sur la route. Il demande aux Français d’être particulièrement vigilants surtout lorsque des enfants sont présents. L’enquête permettra peut-être de déterminer avec précision les conditions dans lesquelles la voiture a dégagé une fumée blanche. Ce terrible accident dans la Drôme intervient quelques jours avant le départ en vacances des aoûtiens, Emmanuel Macron a souhaité s’exprimer sur le sujet.