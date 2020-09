8558 animaux attendent un propriétaire : la SPA lance un appel après un abandon massif

Pendant la crise sanitaire, les rumeurs ont été nombreuses. Certains pensaient que le coronavirus pouvait être propagé par ces chiens ou ces chats. Certains propriétaires n’ont donc pas hésité à les abandonner, la SPA avait déjà lancé une alerte pour informer que ces spéculations n’étaient pas avérées. Avec les vacances d’été, les abandons ont aussi été au rendez-vous, la situation est donc dramatique avec plus de 8500 chiens, chats et autres animaux qui sont dans l’attente d’un nouveau foyer. Avec le « mois de l’adoption », la SPA espère qu’ils pourront trouver rapidement une demeure.

🚨 AVIS DE RECHERCHE : la SPA a besoin de 3300 familles responsables pour le Mois de l’Adoption ! pic.twitter.com/ocFLnWvp3r — La SPA France (@SPA_Officiel) September 14, 2020

La SPA dévoile un concept totalement inédit

Avec 8558 animaux abandonnés, les capacités d’accueil dans les refuges de France sont saturées. Ce lundi, un nouveau concept a donc été dévoilé par l’organisme pour faciliter les adoptions et permettre à un maximum d’animaux de trouver un foyer dans les plus brefs délais. Ce sont donc des Maisons SPA et près de 62 refuges qui ont décidé de participer à ce mouvement dédié au « mois de l’adoption ». Vous avez donc pu constater qu’une campagne de communication a été mise en place avec des affichages.

Après l’abandon de plus de 8000 chiens et chats cet été, la SPA lance "le Mois de l’adoption" https://t.co/FXC1QLPtZ1 @woopets_fr — Lalia Andasmas (@LaliaAndasmas) September 15, 2020

Avec l’épidémie du coronavirus qui touche de plein fouet la France, la SPA souhaite éviter les rassemblements lors des traditionnelles portes ouvertes .

. Le « mois de l’adoption » permet donc de proposer un concept sur plusieurs semaines et faciliter ainsi les visites.

De plus, l’adoption pourra se dérouler dans les meilleures conditions pour que tout le monde puisse avoir le temps de réaliser les bonnes décisions.

Les vacances d’été ont été particulièrement dramatiques, car plus de 8500 animaux ont été recueillis par la SPA.

C’est donc une très mauvaise nouvelle, mais une information un peu plus réjouissante a été partagée. La SPA a constaté une nette diminution de l’abandon des chiens avec -14 %. Certes, il faudra se réjouir lorsque les animaux ne seront plus abandonnés par leur maître que ce soit dans des refuges, au bord d’une route ou dans une forêt. Il faut également savoir que le confinement a été particulièrement dramatique puisque les soins n’ont pas pu être réalisés par les vétérinaires.

🐾Ce lundi, débute le « mois de l'adoption » dans ses 62 refuges et Maisons SPA.

Sur les seuls mois de juillet et août, 8 558 animaux ont été abandonnés à la SPA.

N'hésitez pas à faire des heureux après y avoir murement réfléchie 🙏https://t.co/9FxFmuMP7s — Nos Animaux vus du SIEL (@VusNos) September 14, 2020

Une diminution de la stérilisation

Avec le coronavirus, les cliniques vétérinaires acceptaient surtout les urgences ou les animaux qui suivaient un traitement. Toutes les opérations qui n’étaient pas vitales pouvaient être reportées de quelques semaines. Comme peut le révéler le journal Le Parisien, cela a donc eu des répercussions, car les propriétaires de chats n’ont pas pu faire la stérilisation et les portées ont été beaucoup plus nombreuses. De ce fait, les maîtres ont souhaité se débarrasser des chatons en les confiant à la SPA qui se retrouve avec une recrudescence de ces félins.

Le président de la SPA à savoir Jacques-Charles Fombonne a révélé selon le journal que ce sont 3300 chatons qui sont à la recherche d’un nouveau foyer. Vous savez désormais que le concept du « mois de l’adoption » est opérationnel et il suffit de vous renseigner auprès de l’organisme pour en savoir un peu plus. N’oubliez pas qu’un animal a besoin de l’attention, les chatons et les chiots sont mignons, mais ils grandissent. Il faut donc leur garantir un cadre de vie de qualité avec lequel ils peuvent clairement s’épanouir. Si vous n’êtes jamais chez vous et que le chien se retrouve seul, il ne pourra pas sortir pour se dégourdir les pattes ou se soulager.