Prime de Noël : Est-ce que les Français concernés pourront-ils la percevoir la prime malgré le Covid-19 ?

Le coronavirus frappe à nouveau de plein fouet la France depuis quelques jours et le gouvernement a déployé quelques mesures pour tenter de freiner l’épidémie. Le président de la République lors de sa dernière interview sur France 2 et TF1 a précisé qu’une aide serait distribuée à certains foyers précaires. Toutefois, face à cette situation, les bénéficiaires de l’AER, de l’ASS et du RSA pourront-ils obtenir la prime de Noël ? Cette dernière est généralement validée à la fin du mois de novembre, avec un versement les 15 premiers jours de décembre.

📌[#PrimeDeNoel]

La prime de Noël est versée à partir du 13 décembre 📅

🔵 Montant accordé aux bénéficiaires de l'ASS, l'AER ou de la prime pour reprise d'activité : 152,45€

🔵 Pour les bénéficiaires du RSA, le montant varie selon le foyer

Plus d'infos 👉 https://t.co/Bwtp54jux0 pic.twitter.com/pMQLXR1EE6 — service-public.fr (@servicepublicfr) December 11, 2019

2 millions de foyers espèrent avoir la prime de Noël

L’année 2020 a été quelque peu chaotique pour tous les foyers français. Certains ont connu une période de chômage, d’autres ont perdu leur emploi… Les difficultés se multiplient et, depuis 1998, les citoyens peuvent espérer obtenir une prime de Noël. Cette dernière permet aux foyers les plus précaires de percevoir une aide pour acheter des cadeaux. Il est important de préciser qu’elle n’est pas reconduite automatiquement, seul Emmanuel Macron doit la valider avec son gouvernement.

La « génération #COVID19 » ne sera pas sacrifiée.

Nous serons à ses côtés, avec des mesures d'urgence, mais aussi dans la durée.

→ Les 400 000 jeunes qui perçoivent les APL et les étudiants boursiers toucheront une prime de 150€. pic.twitter.com/X5iWgCHf0l — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Aucune information officielle n’est au rendez-vous, mais l’inquiétude ne cesse de grandir au vu de la période .

. Depuis 2009, le montant de la prime de Noël est identique, vous avez notamment 152,45 euros.

En fonction de votre situation familiale, le montant peut être plus élevé par exemple.

Il faut généralement se tourner vers la CAF ou la MSA pour savoir si le montant peut être calculé, mais ces organismes attendent forcément le feu vert du gouvernement. En effet, ils ne sont pas décisionnaires concernant les versements.

Quand la prime de Noël sera-t-elle versée ?

Actuellement, nous ne savons pas si elle sera validée ou supprimée, il est finalement beaucoup trop tôt. Dans la plupart des cas, les annonces officielles peuvent être identifiées à la fin du mois de novembre ou les premiers jours de décembre avec un versement échelonné jusqu’au 18 décembre par exemple. Les foyers les plus précaires devraient recevoir la fameuse prime promise par Emmanuel Macron lors de son interview télévisée, mais face au Covid-19 qui fait rage et entache la situation financière, la prime de Noël sera-t-elle validée ?

La patience est donc de mise et le président de la République ne s’est pas exprimé encore à ce sujet. En fonction de la situation sanitaire, il pourrait prendre la parole d’ici les prochaines semaines notamment pour informer les Français concernant la réussite ou l’échec du couvre-feu instauré dans plusieurs villes de France.