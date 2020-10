Paiement sans contact : une augmentation considérable des arnaques en France

Avec la crise sanitaire, les Français ne souhaitent pas toucher les terminaux de paiement. Le règlement sans contact est donc largement plébiscité et il est même encouragé dans les protocoles sanitaires et par les commerces. Toutefois, une hausse des fraudes est identifiée, il faut alors être très vigilant pour l’usage de votre carte bancaire. Cette situation assez alarmante a été dévoilée par un reportage réalisé par France TV Info.

Les remboursements sont parfois difficiles à obtenir auprès des banques

Vous avez été victime d’une fraude avec un paiement sans contact, vous cherchez alors à obtenir un remboursement de votre banque. C’est souvent la croix et la bannière pour réussir à retrouver l’argent, car il faut prouver que la transaction n’a pas été réalisée par vous. Dans ce reportage relié par le site de Radins, nous apprenons qu’une personne a perdu avec cette fraude plus de 2200 euros.

Une hausse de 28.9 % pour les fraudes liées au paiement sans contact est donc identifiée pour la France .

. Vous devez donc être vigilant et vous protégez contre ces désagréments avec notamment des étuis spécifiques.

Ces pochettes sont faciles à trouver sur Internet, elles vous permettent de lutter contre ces fraudes qui consistent à récupérer les données de votre CB.

Elles sont conçues avec des matériaux spéciaux et la puce n’est pas perturbée. Cela est très avantageux surtout lorsque l’on apprend que les fraudes sont de plus en plus nombreuses. Il faut aussi savoir qu’il y a une différence entre le paiement sans contact à l’aide d’une CB et d’un Smartphone.

Attention avec le paiement à l’aide de votre mobile

Si le plafond ne peut pas être dépassé avec les cartes bancaires, car il a été relevé à 50 euros pendant la crise sanitaire, il n’y a généralement pas de seuils pour les objets connectés comme le Smartphone. De ce fait, une fraude peut être considérable puisque la personne malveillante sera en mesure de vider votre compte en un claquement de doigts. Il y a une technique réjouissante qui consiste à désactiver le paiement sans contact avec votre carte bancaire. Il faudra ensuite bien vous désinfecter les mains lorsque vous aurez utilisé le terminal de paiement d’un commerce.

Suspicion de fraude au paiement sans contact en Angleterre – https://t.co/NRcwKQFpfy via @LesEchosLive pic.twitter.com/SC4Z9KJjoK — Edouard Lederer (@EdouardLederer) February 17, 2016

Vous devez aussi surveiller de très près votre compte bancaire afin de repérer avec aisance les mouvements bancaires suspects. Il faut les signaler immédiatement à votre établissement et n’hésitez pas à prendre des assurances. Ces dernières sont efficaces pour les paiements en ligne ou sans contact. Vous aurez alors des remboursements facilités dans certains cas de figure.