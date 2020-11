Les meilleures régions pour jouer au Loto, les joueurs gagneraient très souvent !

Vous avez l’envie de changer votre quotidien, si seulement vous pouviez empocher le pactole au Loto. Ce serait alors l’occasion d’acheter une grande maison ou encore de partir en voyage, et même de couvrir de cadeaux tous vos proches. Un gain au Loto peut clairement transformer une vie et de nombreux Français ont eu l’occasion de devenir des millionnaires grâce à ce jeu qui nécessite de choisir des numéros dans une grille. Toutefois, certaines régions comme le stipule Le Tribunal du Net sont beaucoup plus intéressantes que d’autres.

Nous recherchons le gagnant du gros lot record de 70M$! Nous demandons l’aide des médias et de la population afin de trouver la personne s’étant procuré le billet chanceux pour le tirage du #LottoMax du 9 octobre, à Montréal. Partagez! #nosgagnants https://t.co/c2QAT6pOQI — LotoQuebec (@LotoQuebec) October 22, 2020

Le Top 5 des régions pour jouer au Loto !

Certaines régions sont largement renommées notamment en France, en Europe ou dans le monde entier. En effet, elles sont très appréciables pour leur gastronomie, leur artisanat ou encore leurs traditions culturelles. Toutefois, il y a des régions qui sont surtout très prisées par les joueurs du Loto puisque les gains sont souvent très réjouissants. Alors si vous souhaitez changer votre vie, il faudra sans doute vous délocaliser.

Lexpress mu – Loto: pas de gagnant ce mercredi 21 octobre https://t.co/6FXs4C0hpU pic.twitter.com/QWMKhuEvVn — Afropages (@Afropages) October 21, 2020

La Corse est une destination très sympathique pour les vacances et elle a enregistré 5 gagnants pour ce jeu .

. Le Centre-Val de Loire peut aussi vous satisfaire avec notamment 6 gagnants qui ont pu changer leur vie.

La Bretagne est appréciée pour son climat et son mode de vie, mais elle a aussi enregistré 9 gagnants.

Le Loto est aussi très intéressant du côté de la Normandie avec près de 11 gagnants.

La Bourgogne France Comté a identifié près de 12 gagnants.

Jouer au Loto pour tenter de gagner le jackpot

Il faut être régulier avec ce jeu et certains tentent d’identifier des stratégies en se basant sur des sites Internet. En effet, les Français sont des adeptes de tous les jeux qu’ils soient à cocher ou à gratter et le Loto est largement en tête. Certains ont pu remporter des sommes colossales ces dernières années et les Hauts-de-France ont même enregistré 16 gagnants pour le Loto. Vous savez désormais que des régions sont plus intéressantes que d’autres, mais sachez qu’il faut jouer très souvent en conservant la même grille.

Il suffit que vous changiez un seul numéro pour que ce tirage laisse de nombreux regrets. Le Loto n’est pas le seul à être apprécié puisqu’il y a aussi l’Euro Million. En Europe, certains ont remporté des sommes incroyables et ils ont ainsi pu changer de A à Z leur vie. Le prochain sera peut-être vous, alors nous vous souhaitons une belle chance, en espérant que le gain soit important.