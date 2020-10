La crise du coronavirus : une aubaine pour les milliardaires ? Nous vous dévoilons les résultats assez surprenants d’une étude !

La crise du Coronavirus a eu des effets totalement inattendus sur l’économie mondiale. S’il est vrai que la pandémie a amené certaines entreprises au crash financier, ce n’est pas le cas de tout le monde. En effet cette pandémie a eu un effet tout à fait extraordinaire sur les grandes fortunes. Ces dernières n’a fait que croitre durant la pandémie, alors que pourtant près d’un tiers de la planète a été confiné.

Une augmentation hallucinante de la fortunes des milliardaires

En effet la fortune cumulée des milliardaires s’élève aujourd’hui à 10000 milliards de dollars. Ces sont des chiffres qui donnent le vertige. Les records d’il y a trois ans ont été pulvérisés. En effet, il a 3 ans, leurs fortunes cumulées atteignaient 8900 milliards de dollars. En fait l’année 2020 restera une année charnière. D’un côté, un certain nombre d’entreprises ont connu de très grandes difficultés en raison de l’épidémie de la Covid. De l’autre coté, des entreprises comme Amazon ou encore Tesla ont atteint des sommets. Leur particularité, c’est qu’elles appartiennent à des milliardaires. Mais ce n’est pas la seule raison. Bien sûr il y a eu des secousses avec les crashs boursiers. Mais il faut quand même relever que la barre s’est très vite redressée.

Les grands gagnants sont les entreprises de technologie et de santé

En fait ce sont les milliardaires dont les entreprises relèvent du high tech et de la santé qui sont les grands gagnants de cette crise. On pourrait considérer qu’Amazon est une exception. Mais cela fait longtemps que l’entreprise de Jeff Bezos n’est plus une simple bibliothèque en ligne. Bien au contraire, Amazon vend énormément de produits de haute technologie. En fait, c’est lui le grand gagnant de cette crise. Son entreprise a travaillé comme jamais. Jeff Bezos a vu sa fortune croitre de près de 90 milliards de dollars. L’homme a ainsi battu le record absolu de fortune de tous les temps. En effet son patrimoine est aujourd’hui de 200 milliards de dollars. Le numéro deux est toujours encore Bill Gates avec 121 million de dollars. Sa fortune est restée relativement stable.

Elon Musk a vu sa fortune s’envoler

La troisième place du podium se dispute entre Elon Musk et Mark Zuckerberg le patron de Facebook. Le boss de Tesla a vu son patrimoine augmenter de plus de 71 milliards de dollars, notamment grâce à l’envolée de l’action de Tesla. Alors que le fantasque milliardaire d’origine sud-africaine n’était même pas dans le top 10 en début d’année, il est devenu 3ème fortune mondiale fin août. Si la haute technologie se porte particulièrement bien, le domaine de la santé a vu lui aussi des milliardaires émerger. On pense plus particulièrement à la milliardaire Chinoise Zhong Huijan, une ancienne professeur de chimie qui se retrouve aujourd’hui à la tête d’une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars. En effet, la scientifique asiatique a largement augmenté son patrimoine suite à l’introduction en bourse, l’année dernière, de son entreprise Hanso pharmaceutical.

Tous les milliardaires n’ont pas pu profiter de cette manne financière

Selon le « rapport des milliardaires » fin juillet 2020 il y a avait 2189 milliardaires, contre 2158 en 2017. Si certains ont quitté le club très fermé des ultra riches, d’autres y sont entrés. En fait, les magnats de la technologie ont vu leur patrimoine augmenter de 42 %. Pour ceux de la santé, le chiffre est de 50 %. Ceux qui sont dans le divertissement, l’immobilier ou encore les services financiers connaissent une croissance de 10 % pour ceux qui ont eu de la chance. Les magnats qui officient dans les autres domaines ont vu leur fortune décroitre. Mais bien entendu, ils ne sont toujours pas pauvres, loin de là. En fait, la crise à précarisé les pauvres et vu s’envoler les fortunes des ultra riches.