Banque en ligne : recevez près de 130 euros en ouvrant seulement votre compte !

Que ce soit pour recevoir votre salaire ou payer les différentes factures, toutes les transactions passent essentiellement par les banques. Vous ne pouvez donc pas vous passer d’un compte puisque vous serez rapidement bloqué. Vous devez donc comparer toutes les offres puisqu’elles sont nombreuses et vous pouvez même gagner de l’argent en ouvrant votre compte.

Les banques en ligne ont la cote et vous donnent de l’argent

Bien sûr, il y a des conditions à respecter comme le montant du salaire ou encore l’utilisation régulière de la carte bancaire. N’hésitez pas à prendre le temps de confronter l’ensemble des solutions présentes sur le marché puisque certaines sont plus attractives que d’autres en fonction de vos besoins.

Boursorama Banque est connue pour être l’un des acteurs les plus importants, mais elle vous propose 130 euros lors de l’ouverture .

. Vous pouvez alors cumuler toutes les offres, car il y aura des versements exceptionnels en fonction des périodes.

Au cours du Pink Week-end, vous aurez 80 euros et il faudra ajouter 50 euros pour l’ouverture du compte.

Suivez toutes les recommandations, vous aurez ensuite votre compte qui sera crédité de 130 euros alors que vous n’aurez pas encore hébergé vos salaires. Par contre, il est impératif de justifier d’un salaire de 1000 à 1800 euros si vous optez pour une carte Visa Classic ou Premier. Par contre, chez Boursorama Banque, la carte Ultim ne nécessite pas de justificatifs concernant vos revenus et vous n’aurez pas non plus de conditions à respecter. Ce n’est pas le seul acteur puisque vous avez aussi des banques en ligne très réjouissantes comme Hello Bank.

Monabanq peut vous offrir 120 euros pour votre compte en ligne

Aujourd’hui, les Français cherchent surtout des banques pour réussir à effectuer tous les virements en ligne et pour surveiller aussi les transactions. Si Boursorama Banque vous propose 130 euros, sachez que vous aurez 120 euros avec son concurrent à savoir Monabanq. Les conditions à respecter sont aussi au rendez-vous, vous devez payer une cotisation mensuelle de 9 euros au maximum, réaliser 10 opérations tous les mois. Cela permettra d’avoir un premier versement de 80 euros pour les 8 premiers mois à raison de 10 euros tous les mois.

Bousorama banque fais parti du groupe société générale pour info banque français et tu as des frais tu Véra quand tu sera à découvert — mwanakins (@swagguez) March 9, 2020

Ensuite, la prime de 40 euros sera versée lors du 13e mois. Les bonus sont donc versés en échange de votre fidélité et, pour que les coûts au niveau de la tenue de compte soient aussi faibles, il est nécessaire que des opérations soient réalisées tous les mois. N’hésitez pas à vous rapprocher de ces deux acteurs, vous ne serez pas déçu par ces primes.