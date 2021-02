Les bitcoins sont une sorte de devise qu’on utilise uniquement virtuellement dans le digital. C’est une méthode qu’on utilise pour payer les biens et services qu’on acquiert. Cette dernière ne s’est pas encore propagée dans toutes les entreprises du monde, cependant, plusieurs l’ont adoptée comme moyen de paiement. Cette devise virtuelle a plusieurs avantages mais aussi des inconvénients qui pourraient rendre son utilisation plus ou moins dangereuse. Poursuivez la lecture de cet article si vous voulez obtenir plus d’informations à ce sujet !

Obtenir des bitcoins

Pour acheter des bitcoins vous devez avant cela faire des démarches, nous vous citons les étapes à suivre dans une petite liste :

Avant d’acheter des bitcoins, vous devez avoir une plateforme pour les stocker , une sorte de porte monnaie en ligne. Vous devez configurer un logiciel, pour cela, il faut installer un client bitcoins, c’est un logiciel qui vous permettra d’avoir des devises.

, une sorte de porte monnaie en ligne. Vous devez configurer un logiciel, pour cela, il faut installer un client bitcoins, c’est un logiciel qui vous permettra d’avoir des devises. N’oubliez surtout pas de protéger votre portemonnaie en l’enregistrant dans un flash disque externe pour éviter que l’on vous pirate et que vous perdiez la totalité de votre devise.

votre portemonnaie en l’enregistrant dans un flash disque externe pour éviter que l’on vous pirate et que vous perdiez la totalité de votre devise. Vous pouvez également utiliser un tiers qui stockeront vos bitcoins en ligne gratuitement comme par exemple Coinbase mais il faudra bien choisir un tiers en qui vous avez confiance .

mais il faudra bien choisir un tiers en qui vous avez confiance Après avoir créé un compte sur Coinbase en utilisant un mot de passe bien long et solide vu qu’il y aura votre argent en jeu, une fois connecté, vous avez un tableau de bord écrit dessus les prix des bitcoins, ce dernier change beaucoup du jour au lendemain.

en utilisant un mot de passe bien long et solide vu qu’il y aura votre argent en jeu, une fois connecté, vous avez un tableau de bord écrit dessus les prix des bitcoins, ce dernier change beaucoup du jour au lendemain. Vous pourrez choisir votre méthode de paiement, celle qui vous conviendra, pour pouvoir en acheter, pour ce faire, vous devez aller sur Paramètres puis sur méthodes de paiement puis sur ajouter une méthode de paiement soit par virement bancaire ou bien par carte bancaire.

Des avantages ou des inconvénients ?

Avant d’acheter des bitcoins, vous devez être totalement conscient des avantages et des inconvénients de ce fait, voici une liste de ces derniers :

Les frais de transaction sont très bas en bitcoins.

en bitcoins. L’utilisation de bitcoins n’a besoin ni de nom, ni d’informations personnelles, ni d’adresse ni rien d’autres, cela vous évitera l ‘usurpation d’identité.

Le transfert et le paiement se fait de manière immédiate , ce qui sera un gros avantage pour vous.

, ce qui sera un gros pour vous. Le réseau de cette devise virtuelle n’est pas complètement protégée , il est possible que vous soyez piraté par un hackers qui vous prendra tous vos bitcoins. Ce gros désavantage peut vous coûter très cher, il y a votre argent en jeu c’est pour cela que vous devez utiliser un mot de passe très puissant et enregistrer très souvent vos bitcoins sur un disque dur externe.

de cette devise virtuelle n’est complètement , il est possible que vous soyez piraté par un hackers qui vous prendra tous vos bitcoins. Ce gros désavantage peut vous coûter très cher, il y a votre argent en jeu c’est pour cela que vous devez utiliser un mot de passe très puissant et enregistrer très souvent vos bitcoins sur un disque dur externe. La valeur des bitcoins est déterminée selon le taux de son offre et sa demande, donc le prix peut augmenter aussi vite qu’il pourra baisser.

Pensez-y bien avant de passer à l’acte !