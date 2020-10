50 20 30 : une méthode efficace pour éviter le découvert à la banque et elle est très simple !

Les Français ont tendance à redoubler d’efforts pour éviter le découvert, mais les méthodes ne sont pas toujours les plus intéressantes. Au cours de nos recherches, nous avons déniché le 50-20-30, cela peut être insolite, mais elle fonctionne apparemment. Elle vous évite ainsi d’être à découvert et elle ne nécessite pas d’être un expert en finance. Vous devez seulement vous baser sur les 50 % des besoins, 20 % pour l’épargne et 30 % pour les envies.

Découpez vos dépenses en trois domaines très précis

Vous avez des comptes très précis, mais au fil des dépenses, vous constatez que vous mangez toujours un peu de votre découvert. Bien sûr, la banque peut vous facturer cet usage, ce qui n’arrange pas vos finances au fil des semaines. La meilleure des solutions consiste à adopter cette méthode du 50-20-30 et vous serez surpris par les résultats.

Dans les 50 %, vous aurez toutes les dépenses liées à votre quotidien comme le loyer, la nourriture, l’électricité, les transports, le téléphone, l’accès au web …

… Dans les 20 %, vous mettez toutes les épargnes, cela permet donc d’avoir des économies et sur le long terme, la somme peut être conséquente.

Vous pourrez utiliser cet argent pour la location d’un appartement avec un apport, le changement d’un appareil défectueux…

Dans les 30 %, vous avez toutes les dépenses liées à vos envies.

En effet, le salaire ne doit pas être dédié uniquement aux dépenses du quotidien, vous devez vous accorder un petit plaisir même une seule fois au cours du mois. Ce sera l’occasion de profiter d’une soirée au cinéma, d’un bon restaurant, d’une séance shopping.

Une méthode miraculeuse si vous êtes rigoureux

Bien sûr, la méthode sera inutile si vous débordez à chaque fois dans l’un des domaines. Par exemple, si vous supprimez l’épargne pendant plusieurs mois en optimisant les envies, il sera difficile ensuite de tout rééquilibrer. De ce fait, pour éviter le découvert, vous devez réellement respecter les pourcentages pour les trois secteurs, cela vous permettra de profiter pleinement de votre salaire sans être dans le rouge et avoir la boule au ventre à la fin du mois.

Que votre salaire soit classique ou exorbitant, il est impératif de tenir les comptes en séparant les envies, l’épargne et les dépenses classiques. Dans le cas contraire, il est difficile de convaincre les banques, car vos finances ne seront jamais simples. Avec une telle méthode, vous envoyez aussi une vision positive de votre tenue du compte à votre banque. Cette dernière pourrait alors vous accorder plus aisément un prêt par exemple.