Bose sort ses écouteurs filaires QuietControl

Bose revient aux écouteurs filaires avec un nouveau modèle USB-C doté de la réduction de bruit QuietControl. Vendu 99 €, il fonctionne sans Bluetooth ni batterie et sera expédié dès le 15 octobre.

Bose renoue avec une catégorie qu’il avait délaissée depuis plusieurs années. Le fabricant mise cette fois sur une connexion USB-C directe et sur plusieurs technologies issues de ses produits récents. Ces écouteurs associent la réduction active du bruit, la lecture audio jusqu’à 24 bits/48 kHz et les commandes physiques. Trois coloris accompagnent leur lancement.

Une connexion USB-C sans batterie

Les nouveaux écouteurs Bose se branchent directement sur les téléphones, tablettes et ordinateurs USB-C compatibles. Aucun jumelage Bluetooth ni application n’est nécessaire pour commencer l’écoute. Leur fonctionnement repose entièrement sur l’alimentation fournie par l’appareil connecté. Les écouteurs n’intègrent donc aucune batterie interne, y compris pour alimenter la réduction active du bruit.

Bose équipe aussi ce modèle de son traitement numérique SoundDesign. La connexion prend en charge l’audio sans perte et utilise le protocole USB Audio Class 2. Le signal peut arriver avec différentes fréquences d’échantillonnage et différents débits. La lecture sort toutefois en 24 bits/48 kHz. La liaison filaire réduit également la latence. Bose cite notamment la vidéo, le jeu et la création de contenu parmi les usages concernés.

QuietControl propose trois modes d’écoute

La réduction de bruit repose sur la technologie propriétaire QuietControl. Quatre microphones, soit deux par écouteur, analysent les sons extérieurs afin de les atténuer. Trois réglages sont disponibles. Le mode Silencieux cherche à limiter les distractions environnantes. Le mode Conscient laisse davantage passer les sons extérieurs. Un troisième mode désactive complètement la réduction active du bruit.

Une télécommande prend place directement sur le câble. Ses boutons physiques permettent de modifier le volume, gérer la lecture, prendre les appels et changer de mode de réduction du bruit. Un microphone dédié se trouve au dos de cette télécommande. Son emplacement doit notamment limiter les bruits provoqués par les frottements avec les vêtements.

Raza Haider, président de Bose Premium Consumer Audio, explique que le retour de l’écoute filaire a poussé l’entreprise à revisiter cette catégorie. Selon lui, les progrès techniques réalisés depuis les précédents modèles filaires ont permis d’y intégrer des technologies plus récentes.

Bose fixe le prix à 99 euros

Le câble mesure 128,02 cm. Bose fournit trois tailles d’embouts en silicone, petite, moyenne et grande, ainsi que deux tailles d’ailettes de maintien. Ces accessoires peuvent être combinés selon l’ajustement recherché. Les écouteurs bénéficient aussi d’une certification IPX4 et sont livrés avec un étui zippé.

La marque Bose commercialise le modèle à 99 €. Les précommandes MyBose sont ouvertes sur Bose.fr, avec des expéditions prévues à partir du 15 octobre. Le noir et le blanc nuage composent la gamme standard. Une édition limitée menthe rosée complète le lancement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.