Pyrèthre : le meilleur ami de votre jardin, il s’agit d’un pesticide naturel qui demande des précautions

De plus en plus de Français décident d’adopter des gestes écologiques pour le jardin, et même la maison. Les produits chimiques ont de moins en moins la place dans les placards des citoyens qui adoptent des traitements naturels. Il sera alors intéressant de se focaliser sur les avantages du pyrèthre qui est une plante herbacée. Cette dernière peut sublimer votre espace vert, mais elle pourra aussi supprimer quelques nuisibles.

Quelques précautions pour utiliser le pyrèthre

Dans les jardineries, vous pourrez trouver cette plante ornementale qui viendra embellir vos massifs par exemple. Que ce soit en pleine terre ou dans une jardinière, elle reste assez facile à cultiver. Par contre, vous pourrez aussi lutter contre certains insectes nuisibles qui viennent polluer votre environnement.

Vous trouverez alors le pyrèthre sous la forme d’une poudre, par exemple, qu’il suffira de répandre où vous souhaitez .

. Il y a des précautions à ne pas négliger surtout si vous avez un bassin, car le pyrèthre est nocif pour les poissons.

Il faut éviter de l’utiliser au niveau des points d’eau et des rivières pour ne pas tuer les poissons.

En fonction des produits, lisez avec attention la notice d’utilisation.

#colza , efficacité sur #Noctuelles d’une intervention avec une pyréthre hier à 18h00, alors que beaucoup de Noctuelles affleuraient ou étaient à la surface du sol.

Vulaines (10) pic.twitter.com/X1Gslu8Fnf — Jean Noel Herrgott (@jnherrgott) September 27, 2019

Dans tous les cas, il faut des précautions, mais elles sont moins importantes que celles identifiées pour des insecticides chimiques. Ces derniers sont néfastes pour les animaux de compagnie, mais également les insectes, les oiseaux, certaines plantes… En utilisant la nature, vous pourrez vous débarrasser des indésirables sans avoir recours à ces produits qui peuvent être dangereux et irritants.

Quelques astuces pour le jardin

Si vous n’êtes pas très friand de ces solutions chimiques pour entretenir votre jardin, il suffit d’acheter un livre dédié à toutes les astuces naturelles. Vous pourrez constater qu’elles sont sympathiques notamment pour le potager. Certaines plantes peuvent cohabiter notamment pour éviter la prolifération des insectes. Les tomates adorent les « soucis ». Vous pourrez aussi utiliser le marc de café pour apporter quelques nutriments et utiliser des coquilles d’oeufs pour éviter la prolifération des limaces.

Toussaint, chrysanthème insecticide

Le pyrèthre de dalmatie a inspiré l'Homme pour créer les insecticides de la famille des pyréthrinoïdes pic.twitter.com/lUl5EF1cfI — olivier borde (@BordeOlivier) November 1, 2016

La bière serait aussi efficace pour supprimer quelques indésirables et, si vous ne souhaitez pas que de petits animaux débarquent dans votre potager, vous pourrez installer un petit grillage. Si vous trouvez un hérisson, ne le chassez pas, car il est idéal pour votre potager, mais aussi les espaces verts. Il vous débarrassera de toutes les espèces nuisibles, il sera même très performant pour lutter contre les rongeurs. Il est aussi le meilleur ami de votre jardin au même titre que le pyrèthre.