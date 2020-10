Photo choc : une déchèterie hallucinante trouvée dans le corps d’un cachalot géant : 100 verres en plastiques, 25 sacs et bien d’autres ! Les écologistes sont furieux !

Le tri des déchets est important pour la préservation de la planète et de certaines espèces animales !

C’est une nouvelle qui est tellement insolite et inattendue que personne ne pouvait s’attendre à ça ! On entend souvent parler dans les médias de l’importance de trier ses déchets et de ne pas les jeter sur la voie publique ou bien dans les mers et les océans. Mais malheureusement, certains ne semblent pas encore avoir pris en considération ce message qui est pourtant très important et même vital pour certains animaux qui peuvent voir leur vie basculer.

En effet, certaines espèces animales pourraient très bien être amenées à disparaître si l’homme ne fait pas plus d’erreur dans sa consommation quotidienne et dans le tri de ses déchets. Certains se sont même lancés dans une lutte contre ces détritus en lançant la tendance du “zéro déchets”. Car comme on peut souvent l’entendre dire et à juste titre, le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas ! Malheureusement, il est déjà trop tard pour certains animaux qui disparaissent à petit feu à cause des actions de l’homme.

FIN 2018 …UN CACHALOT RETROUVÉ MORT EN INDONÉSIE , AVEC 6 KG DE PLASTIQUE DONT LE VENTRE , DONT 115 VERRES ………. pic.twitter.com/p0XOQtHciB — pacolino (@PacolinoSoiral) March 19, 2019

Un cachalot retrouvé mort avec des centaines d’objets en plastique, les images sont violentes !

Si les défendeurs de la cause animale pensaient pouvoir avoir un peu de répit depuis la crise sanitaire du coronavirus, cela n’est malheureusement pas le cas quand on peut voir les images qui suivent qui ont refait surface sur les réseaux sociaux ! C’est en effet sur une plage d’Indonésie que l’on a pu découvrir un cachalot échoué avec 6 kilos de déchets dans son estomac. S’il est tout à fait normal d’imaginer qu’un estomac de cachalot n’est pas des plus réjouissants et peut même donner envie de vomir pour certains, on ne pouvait tout de même pas imaginer que cela allait pouvoir être possible.

Un cachalot a été retrouvé sur une plage du sud-est de l’Indonésie, avec 6 kg de plastique dans son estomac.

115 verres en plastique et 25 sacs du même matériau dans l’estomac qui contenait aussi des tongs et des bâches en lambeaux, 4 bouteilles en plastique ainsi que du raphia. pic.twitter.com/kaUF8U8qPf — Protection Littoral (@ONG_OPL) November 23, 2018

A l’intérieur de ce cachalot, on a donc retrouvé une centaine de gobelets en plastique, mais également 4 bouteilles et 25 sacs en plastique également, mais également deux tongs et beaucoup d’autres morceaux de plastique ingurgités par l’animal. Mesurant près de 10 mètres de long, le cachalot avait en effet un très gros estomac et on imagine très bien que la situation était complètement catastrophique pour ce cachalot qui a subi de plein fouet les actions de l’homme. En dénonçant ces faits, la WWF de l’Indonésie espère bien faire changer les habitudes des millions de personnes qui aujourd’hui n’ont pas de conscience écologique et tuent malgré eux des centaines d’animaux marins et terrestres. Mais ces actions seront-elles suffisantes ?

Une indonésienne pose une offrande sur un cachalot échoué, à Bali , en Indonésie ce lundi. Le #cétacé a été retrouv… pic.twitter.com/ROaraMAIQG — grégory polosecki (@gpolosecki) March 14, 2016

Malheureusement, l’Indonésie est un pays qui pollue énormément : à ce jour il s’agit du deuxième pays qui pollue le plus dans le monde avec des déchets plastiques qui étaient estimés à 3 millions déjà en 2015 selon le magazine Science. Par ailleurs, on en compte encore plus en Chine où le record de déchets plastiques explose tout ! Les conséquences sont catastrophiques pour les animaux marins qui se nourrissent essentiellement de poissons, mais pour autant certains écologistes estiment que la faute n’est pas entièrement à reporter au grand public qui consomme les produits proposés par les grands industriels. En effet, certains n’hésitent pas à demander haut et fort aux grandes entreprises comme Coca Cola d’arrêter complètement la production de bouteilles en plastique pour revenir vers un modèle de bouteilles en verre, bien moins polluant pour la planète et qui a des vertus bien plus écologiques ! Mais est-ce que les marques réussiront à s’adapter face à ce défi d’une grande importance ? Rien n’en est moins sûr…