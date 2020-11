L’abri de jardin est incontournable pour l’automne, voici tous nos conseils pour ne pas regretter votre achat

Toutes les années à la même époque, nous avons tous le même problème : le rangement des accessoires et des équipements de l’été. Bien sûr, si vous avez un garage et une cave, vous aurez tendance à entreposer tout le matériel dans le sous-sol et vous serez rapidement encombré.

Tout est également mélangé, c’est la crise de nerfs assurée si vous envisagez de trouver quelque chose rapidement. La meilleure astuce consiste à acheter un abri de jardin en bois puisque cette structure est parfaite et surtout destinée à un usage à l’extérieur.

Attention au choix de votre abri de jardin et aux matériaux

Au cours de mes recherches, j’ai jeté mon dévolu sur une version en PVC et malheureusement, il a fallu une rafale de vent pendant la tempête pour que l’abri soit abîmé. Le matériau est pourtant très sympathique, il est moderne, facile à assembler et les coûts sont adaptés. J’ai donc eu l’occasion d’acheter un second abri de jardin en métal cette fois et j’ai été satisfaite, mais j’ai toute de même un profond regret : le design.

Le métal est clairement robuste, mais il faudra envisager de le peindre si vous êtes comme moi un adepte de l’harmonie dans le jardin .

. Je vous conseille l’abri de jardin en bois qu’il soit traité ou brut, il sera facile de le protéger avec une couche de lasure ou de vernis.

L’assemblage est par contre assez difficile, il faudra être plusieurs pour réussir à l’installer.

L’abri de jardin, c’est un peu le second garage de la maison puisque vous pouvez ranger pendant l’automne les vélos, la brouette, les ustensiles de jardinage, mais également la remorque en fonction de la place disponible ainsi que la tondeuse et tous les outils du genre. Vous savez que tout ce dont vous avez besoin pour la piscine et le jardin se trouve dans cet abri de jardin et vous ne serez pas déçu par le concept.

Il y a un autre problème souvent négligé pour les abris de jardin

C’est l’automne, vous êtes confinés et vous cherchez une occupation. Il suffit de commander un abri de jardin puisque toutes les superficies sont proposées et surtout vous avez tous les prix. Par contre, il y a souvent un critère qui est clairement négligé et vous devez impérativement être vigilant. En effet, ne positionnez pas votre structure sur le sol de votre jardin s’il n’est pas préparé en conséquence. Il faut une dalle pour les abris les plus robustes, cela vous permet de les fixer avec des chevilles et des vis. Même pour une version en PVC, je vous recommande aussi la dalle en béton pour que votre structure soit bien maintenue au sol.

Les abris sont souvent proposés avec les fameuses « sardines » pour les tentes, mais dans la plupart des cas, elles ne sont clairement pas suffisantes. C’est aussi le cas pour les sols en plastique souvent proposés en parallèle des abris de jardin en PVC ou en métal. La meilleure solution consiste à suivre ces étapes.

Vous enlevez l’herbe ainsi que la terre sur plusieurs centimètres de hauteur en respectant la superficie de votre abri .

. Vous réalisez un coffrage avec du bois adapté et vous ajoutez du grillage adapté pour les dalles.

Préparez ensuite le béton en prenant des sacs prêts à l’emploi ou en réalisant vous-même les mélanges.

Il ne doit pas être trop compact pour faciliter le lissage ou trop liquide pour qu’il ne soit pas fragile.

Vous laissez reposer la dalle plusieurs jours en la couvrant si toutefois il pleut et vous pourrez ensuite fixer votre abri de jardin.