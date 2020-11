Écologie : vous l’ignorez mais ces emballages alimentaires usagés peuvent se recycler et vous pouvez réduire vos déchets grâce à cette technique !

Le tri des déchets est beaucoup plus simple que ce que l’on pense !

Contrairement aux apparences, trier ses déchets est très simple et tous les français qui ont d’ores et déjà fait le pas vous le diront sans aucune exagération. Mais pourtant, les plus novices hésitent parfois et se retrouvent à jeter des détritus qu’ils pourraient très bien recycler ! Mais comment identifier clairement les déchets à trier ? Et bien certaines applications permettent localement de savoir ce qu’il est possible de recycler ou non, car selon certaines communes les conditions peuvent effectivement être différentes.

Mais si généralement, les règles sont plutôt similaires d’une ville à une autre, les consommateurs évitent parfois de jeter certains de leurs emballages car ils sont trop sales ou bien trop abimés. Et pourtant, contre toute attente, il est souvent possible de recycler des emballages alimentaires que l’on ne soupçonnerait pas, alors profitez-en et faîtes des économies de sacs poubelles tout en faisant une bonne action pour la planète ! En effet, les emballages recyclés permettent d’être réutilisés et donc de limiter la pollution, bien que comme on le dit souvent : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Quels sont les emballages alimentaires qu’il est possible de recycler même quand ils sont sales ?

Afin de vous faciliter la tâche, nous avons listé ici quelques emballages de produits alimentaires qui peuvent bien être recyclés malgré les idées reçues, mais ce ne sont que des exemples et il en existe bien d’autres !

Les pots de confiture en verre

Même s’il reste encore des traces de confiture une fois que vous avez fini votre pot, votre pot de confiture en verre est quand même recyclable. Vous pouvez donc le placer dans votre bac à verre sans aucun problème ! Le couvercle en métal se recycle quant à lui dans les poubelles de tri, alors faîtes des économies d’eau et ne lavez plus votre pot de confiture en verre avant de le jeter !

Je cherchais comment varier les petits déjeuner de Biboune et j’ai décidé d’essayer cette confiture…. à la base je ne suis pas fan mais j’ai goûté et c’est délicieux 😋 n’hésitez pas à commander ☺️☺️☺️☺️1000frs le pot et locally made for that matter! pic.twitter.com/4B95ThmuBo — Miss_Demeanour🎀 (@_Biboune_) October 21, 2020

Les boîtes de sardines ou de maquereaux

Vous adorez manger des sardines mais vous n’aimez pas devoir jeter à chaque fois l’emballage à cause de toute l’huile que l’on retrouve encore à l’intérieur ? Et bien sachez que même si vos boîtes de conserve de sardines ou de maquereaux sont encore pleines d’huile, vous pouvez quand même les jeter dans les poubelles de tri ! Veillez en revanche à bien jeter les restes de sardines qui pourraient rester au fond de la boîte.

Les briques de lait ou de crème fraîche

On pourrait penser que ces emballages étant toujours en contact avec du liquide, ils ne seraient donc pas recyclables, mais c’est faux ! Toutefois, pensez bien à les vider et à ne pas laisser de liquide à l’intérieur. Les centres de tri se chargent en effet de nettoyer et filtrer les emballages pour retirer les restes alimentaires.

Cette brique de lait change de couleur quand la date de péremption approche 💡 Concept imaginé par le designer Ko Yang pic.twitter.com/YXoDvWPL8X — Creapills 💊 (@creapills) August 18, 2020

Les boîtes d’oeuf tachées

Qui n’a jamais cassé un oeuf dans une boîte en carton ? Cela arrive même aux personnes les plus expérimentés ! Et bien sachez que même si votre boîte en carton comporte des traces d’oeuf, celle-ci reste quand même recyclable si vous retirez bien les restes de coquilles d’oeufs.

Les pots de yaourts

Là encore, contrairement aux idées reçues, les pots de yaourts et leurs opercules sont bien recyclables en fonction de là où vous vous trouvez. Comme pour le lait, s’il reste des traces, votre emballage est tout à fait éligible au recyclage, alors profitez-en !