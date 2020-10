Will Smith : son conseil aux jeunes acteurs pour devenir un comédien hors-norme et faire carrière !

C’est lors d’une interview avec la journaliste Angela Rye que l’acteur Will Smith a présenté tous ses secrets pour les jeunes acteurs.

Quels sont les secrets de Will Smith pour jouer la comédie ?

En donnant en effet sa définition du métier de comédien et en affirmant qu’il se doit de « simuler » authentiquement des faits imaginaires, Will Smith affirme que cela prend plusieurs années pour y arriver. L’acteur de Bad Boys a toutefois ajouté qu’il évitait désormais d’utiliser trop de fois cette méthode qui est diablement efficace.

En effet, Will Smith a affirmé que cette méthode pouvait être difficile à vivre une fois le rôle de film vécu, pouvant laisser des séquelles sur la réelle personnalité de l’acteur. En effet, on imagine que cela peut causer des troubles de la personnalités pour les acteurs qui se prennent bien trop au jeu. Mais pour aller plus loin, l’acteur Will Smith ajoute qu’il est plus que nécessaire de se connaître soi-même, avant de savoir jouer d’autres rôles.

Will Smith after he dropped the ball #WorldSeries pic.twitter.com/9Lx9qAYFSz — Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) October 25, 2020

En affirmant que pour comprendre les autres, il faut se comprendre soi-même, Will Smith dévoile avant tout un message pour tous les jeunes acteurs qui espèrent demain avoir du succès, malgré toutes les circonstances sanitaires actuelles. Acteur mythique de la série mythique du Prince de Bel Air dans les années 90, il faut dire que Will Smith a eu d’abord des difficultés à pouvoir jouer dans des rôles différents et bien plus sérieux que celui-ci. Mais aujourd’hui, force est de constater qu’il a su travailler son métier et qu’il est aujourd’hui un des acteurs les plus reconnus à Hollywood ! Pour celles et ceux qui n’ont pas oublié la série mythique diffusée il y a plus de vingt ans maintenant, les plus jeunes ne connaissent peut être pas les débuts de l’acteur qui ont fait un gros boom dans le paysage audiovisuel !

Les plus nostalgiques de la série des années 90 se rappellent du Prince de Bel-Air !

Diffusée il y a maintenant longtemps, la série américaine le Prince de Bel-Air mettait en scène le jeune acteur et rappeur de l’époque Will Smith dans un scénario complètement dingue.

Will Smith , les personnes qui ont pas regardé cette série vous ratez pic.twitter.com/olbyefVfmq — 𝕸𝖗𝖘.𝖕𝖊𝖙𝖙𝖞 (@AnaisCinam) October 25, 2020

En effet, on retrouvait à l’époque le jeune homme issue d’une banlieue difficile de Philadelphie propulsé dans une maison luxueuse dans la famille de son oncle. On pouvait alors le voir dans des situations assez inattendues avec ses cousins et cousines, notamment Carlton qui était très apprécié par le public, mais également Ashley qui faisait partie des chouchous du public. A l’époque, le compère de Will Smith, le producteur et DJ Jazzy Jeff, faisait également quelques apparitions dans la série télévisée qui a fait les beaux jours de la télévision française et américaine.

A l’époque, la série avait également été très remarquée par ses tenues très représentatives des années 90, avec des couleurs parfois très criardes et des coupes totalement assumées que l’on oserait à peine revoir aujourd’hui. Produite par Quincy Jones, qui avait également produit les albums de Michael Jackson, tout a réussi à cette série qui a permis de propulser Will Smith au premier rang des acteurs américains côtés pour des films grand public.

Show me a better opening credits than Fresh Prince of Bel Air, I dare you! pic.twitter.com/5wQWxH9EkX — Dave (@fitdadceo) October 24, 2020

Mais si aujourd’hui on reparle du Prince de Bel-Air, c’est pour une toute autre raison. En effet, qui ne rêverait pas de replonger quelques instants dans l’ambiance de la série et faire un bond quelques dizaines d’années en arrière ? Et bien c’est que que propose le site de location Airbnb…