Wejdene : écoute de l’album et tracklisting de son album 16, il vient de sortir !

Wejdene : son ascension fulgurante en quelques semaines seulement…

Alors que la jeune femme était inconnue du grand public il y a tout juste quelques mois, il est impossible aujourd’hui de passer à côté du véritable phénomène qu’est Wejdene. En effet, on peut tous bien avouer que notre été 2020 a été rythmé par la jeune femme qui a enchaîné les tubes. On a tout d’abord pu la découvrir sur YouTube et TikTok, rappelant par ailleurs le succès de la chanteuse Aya Nakamura il y a quelques années qui s’était révélée très rapidement.

Mais là où Wejdene tire sa petite épingle du jeu se situe au niveau du réseau social TikTok. Alors que ce réseau social sera par ailleurs interdit aux Etats-Unis dès ce dimanche comme l’a annoncé le président Donald Trump, il s’agit en France de la première chanteuse qui aura été connue par le grand public grâce à ce réseau social. C’est en avril dernier, lorsque cette dernière a diffusé son morceau “Anissa”, et alors même que la France connaissait une crise sanitaire du coronavirus au plus haut, que tout le monde a entendu parler de Wejdene.

Il faut dire que Wejdene a tout compris pour faire le buzz avec sa chanson ! En lançant le #AnissaChallenge qui consistait à interpréter les paroles de sa chanson en se filmant, cela a contribué fortement à populariser son tube, avec plus de 100 000 partages sur TikTok, rien que ça ! Mais la chanteuse ne s’est pas arrêtée là et a continué les tubes avec Coco qui se rapproche de son premier tube, puis le morceau 16 qui est venu confirmer son ascension, mais surtout son âge et l’arrivée de son premier album ! Et pour ce dernier, là encore Wejdene sait encore comment s’y prendre…

Wejdene : découvrez son album en avant-première, les premières informations ont fuité !

La jeune chanteuse a en effet annoncé que son album 16, dont la sortie est prévue pour le 25 septembre prochain, sera partagé avec une quarantaine de fans trié sur le volet aujourd’hui même en ce samedi. Si les premières réactions des fans sont très attendues, nous avons eu la chance de pouvoir accéder à quelques informations concernant le disque très attendu.

En effet, le tracklisting de l’album a d’ores et déjà fuité sur les réseaux sociaux ! Le disque devrait donc contenir 12 pistes et commencer par les trois tubes de la jeune star : 16, Anissa, puis Coco. On devrait ensuite retrouver les autres titres de l’album, dont le morceau Ciao que certains auditeurs ont d’ores et déjà entendu ces derniers jours.

Cependant, de faux morceaux circulent actuellement sur les réseaux sociaux mais également sur la plate-forme de vidéos YouTube. En faisant quelques recherches sur les morceaux attendus (ici le morceau Nananeh), on peut entendre des morceaux instrumentaux qui n’ont rien à voir avec la chanteuse ! Pour le reste, les auditeurs et fans de Wejdene sont impatients de découvrir plus d’informations sur la chanteuse qui reste très secrète pour le moment.

Le morceau Arrogante est particulièrement attendu et devrait notamment révéler le caractère de la jeune femme, tout comme le morceau Vie d’a qui a intrigué les fans : parle-t-elle de sa vie d’avant, de sa vie amoureuse ? Les internautes devraient avoir très prochainement la réponse avec l’écoute de son album en avant-première, mais pour les autres il faudra être prendre son mal en patience !

La Playlist complète de l’album 16