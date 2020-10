Vos ébats amoureux seront révolutionnés avec l’astrologie, voici des découvertes croustillantes

Généralement, nous avons tendance à découvrir ce loisir en fonction de nos envies et de nos humeurs alors que l’astrologie est réservée au travail, la vie privée, l’argent. Il est toutefois possible de mélanger les deux secteurs, car votre signe astrologique peut vous donner quelques informations pertinentes notamment sur les lieux les plus pétillants ! Il suffit parfois d’une modification pour pimenter son couple.

Quel est le programme pour les signes astrologiques ?

Il est toujours désagréable de s’enfermer dans une sorte de routine, vous faites toujours la même chose et de la même manière. La meilleure solution consiste à vous renseigner puisque votre signe astrologique vous indiquera les lieux les plus intéressants.

Le Bélier peut être un adepte des relations et partout, il n’a pas une seule limite que ce soit dans une salle de cinéma, un avion ou encore les escaliers d’un immeuble, voire les toilettes d’un café .

. Le Taureau a une passion pour le luxe et les ambiance sensuelle, privilégiez un hôtel de qualité pour réveiller la libido.

Le poisson apprécie la piscine, l’océan, la mer, le Spa, le jacuzzi et même la douche !

Le Verseau n’a pas une vraie préférence pour les lieux, le lit sera parfait, mais il a une vrai passion pour le côté virtuel.

Le capricorne privilégie les lieux sécurisés, il faut alors une serrure pour être certain que personne ne viendra vous embêter.

Le sagittaire est un signe astrologique qui préfère la nature, vous pourrez alors assouvir vos pulsions sur la plage, dans une forêt, un petit bois ou encore dans un parc.

Le scorpion est piquant et il préfère les pièces réservées à ces ébats, prévoyez alors une ambiance tamisée et très secrètes.

Vous avez désormais quelques pistes, mais il reste des signes astrologiques à évoquer, ce sont sans doute les plus sympathiques.

Quelques situations devant un miroir ou en public

D’un signe astrologique à un autre, il y a de grandes différences, car la Balance apprécie les miroirs. Il faudra en installer au dessus et à proximité du lit pour qu’il puisse s’observer pendant cette partie à deux. Il aime également regarder le partenaire via différents angles. Pour la Vierge, il faut un lieu propre, mais inutile de prévoir ces ébats, car la spontanéité est la bienvenue. Il faudra alors assouvir cette pulsion dès qu’elle sera au rendez-vous. Le Lion aime le côté sauvage avec les lieux publics puisque ceux qui ont ce signe astrologique voudront forcément braver les interdits. Il faudra alors choisir les meilleurs lieux comme un balcon ou à proximité d’une caméra de surveillance.

Le Cancer ressemble un peu à la Balance puisque vous aimez regarder votre partenaire pendant cette rencontre. Si vous n’appréciez pas forcément la chambre, vous pouvez par contre tester toutes les pièces de la maison notamment la salle à manger surtout s’il y a une fenêtre à proximité. Enfin, si vous souhaitez découvrir les joies de ce loisir avec votre partenaire, vous devrez sans doute trouver un Gémeaux puisqu’il apprécie toutes les pièces et surtout toutes les positions. Il sera même possible d’attribuer une position particulière à une pièce de la maison.