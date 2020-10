Vitaa et Matt Pokora : ils s’apprêtent à se lancer dans une collaboration enflammée, découvrez toutes les informations !

Ces derniers mois, alors que Matt Pokora ne sont également pas en manque de nouvelles de leur artiste favori, les fans de Vitaa ont été très habitué à voir la chanteuse collaborer avec le chanteur Slimane avec lequel on ne compte d’ailleurs plus les collaborations. Il faut dire que les deux artistes semblent s’entendre à merveille et on ne compte plus les nombreux hits entre les deux chanteurs, en passant de Ca ira jusqu’à Je te le donne.

Matt Pokora : son projet commun avec Vitaa est très attendu et devrait sortir au milieu du mois d’octobre !

D’ailleurs, si Slimane et Vitaa avaient prévu d’arrêter leur collaboration pendant un temps, ils ont choisi par la suite de sortir une réedition de leur album “VersuS” avec 10 titres inédits que l’on ne retrouvait pas dans le premier projet commun entre les deux artistes.

Mais si Vitaa collabore avec Slimane pour réaliser des singles qui jusqu’à aujourd’hui lui portent plutôt chance, cette dernière compte bien montrer qu’elle est également prête à se lancer dans d’autres projets, que ce soit seule ou bien aussi avec d’autres artistes. Alors que les rumeurs allaient bon train concernant une collaboration entre Vitaa et Matt Pokora, cette information a été confirmée il y a tout juste quelques heures ! En effet, c’est sur le compte Twitter de la maison de disques Universal Pictures que l’on a pu voir la confirmation d’un duo exceptionnel que tous les fans ont hâte de voir !

Dès le 14 octobre prochain, on devrait pouvoir voir Vitaa et Matt Pokora interpréter les personnages de Poppy et Branche dans le nouveau film « Les Trolls 2 : tournée mondiale ». Mais si ce nouveau film est particulièrement attendu par les fans de la série à succès qui avait fait fureur avec un premier film à l’écran, d’autres sont très inquiets concernant la sortie du film dans les salles de cinéma. En effet, alors que la crise sanitaire du coronavirus gagne de plus en plus de terrain, les salles de cinéma seront-elles encore ouvertes pendant le mois d’octobre ?

Les premières images que l’on a pu voir en exclusivité sur les réseaux sociaux sont en tout cas très prometteuses et devraient faire plaisir aux fans des Trolls qui ne peuvent plus attendre de voir les deux chanteurs ! Et pourtant, les relations ne semblent pas toujours avoir été aussi simples entre les deux chanteurs…

Matt Pokora envoie une réflexion à Vitaa en direct sur Instagram !

C’est encore une fois dans le cadre de la promotion du film les Trolls que Matt Pokora a clashé la chanteuse Vitaa sur les réseaux sociaux. En effet, il semblerait que récemment, lors d’une journée qui était consacrée à la promotion du film qui sortira à la mi-octobre, Matt Pokora se désolait d’attendre la chanteuse Vitaa qui semblait être en retard pour leur rendez-vous !

Le chanteur de Elle me contrôle s’était d’ailleurs amusé à demander à Slimane s’il savait où pouvait se trouver la chanteuse Vitaa sans la nommer dans sa story. Alors que Matt Pokora semble complètement excédé et fatigué sur la photo de sa story Instagram, il ne s’agit en fait que d’une plaisanterie ! En effet, on imagine bien que les relations entre les deux artistes ne sont pas mauvaises et que seules des mauvaises langues pourraient prétendre le contraire !