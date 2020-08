Vacances d’été: une émeute éclate sur la plage de Blankenberge à cause du Coronavirus !

Cette année, à cause du Covid-19, les gens sont beaucoup à avoir choisi de rester dans leur pays pour passer les vacances d’été. Le coronavirus fait toujours rage dans de nombreux états et il y a un relâchement des mesures sanitaires.

Depuis la fin du confinement, de nombreux jeunes ne prennent pas le coronavirus au sérieux. Ils ne veulent pas porter un masque et ils ont bien du mal à appliquer la distanciation sociale.

Cela divise et les stations balnéaires se voient dans l’obligation de prendre des mesures drastiques. Certaines plages ferment quelques heures par jour et les autorités sont présentes pour veiller au respect des consignes. Néanmoins, cela peut engendrer de grosses tensions et c’est notamment le cas en Belgique sur la plage de Blankenberge.

Une émeute sur une plage en Belgique

Les Belges sont nombreux à tenter de trouver quelques points d’eau avec les fortes chaleurs. Ils vont donc à la mer et la station balnéaire de Blankenberge accueille chaque jour un nombre important touristes. Samedi 8 août, la plage était bondée et un groupe de jeunes n’a pas voulu respecter les mesures sanitaires, ce qui a provoqué une émeute.

Selon le média Het Laatste Nieuws, un groupe de jeunes n’a pas souhaité appliquer les mesures sanitaires sur la plage. Les autorités ont donc dû intervenir et les policiers ont ordonné aux vacanciers de quitter la plage. Pourtant, la situation a vite dégénérée et une dizaine de personnes s’est rebellée contre eux.

Une bagarre qui devient incontrôlable

La bagarre a été si violente et incontrôlable que la police locale a été contrainte de demander des renforts. Daphné Dumery, la bourgmestre de Blankenberge, se dit outrée par les débordements liés au coronavirus. « Ça ne peut plus durer. Nous faisons tout pour maintenir la sécurité dans notre station balnéaire, et maintenant ça… » a t-elle dit

Des témoins ont pris leur téléphone afin de filmer l’émeute et la partager sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur les images, on peut voir que les vacanciers jettent du sable dans la figure des policiers et ils vont même jusqu’à rouer de coups les policiers et les autres touristes avec des parasols.

La dispute était violente et la bourgmestre ne compte pas laisser passer ce genre de débordements. Quelques heures après l’émeute, elle a a assisté à une réunion de la cellule de sécurité afin de prendre de nouvelles mesures.

Donc, bagarre à Blankenberge quoi pic.twitter.com/bOy0vLSBoi — Fousskov (@Fousskov) August 8, 2020

Une autre bagarre à cause du Coronavirus

Ce n’est pas la première fois qu’un tel acte de violence survient à cause du Coronavirus. En effet, il y a quelques jours, dans le Val-d’Oise, un père de famille s’est fait agresser dans une laverie après avoir demandé à une autre personne de porter un masque.

L’homme refusait de porter le masque, obligatoire dans un lieu clos, et il a appelé du renfort et a frappé la victime à coups de bâton. Aujourd’hui, la victime souffre d’un traumatisme crânien et Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur a réagi à l’agression et qualifie les images d’« insupportables ».