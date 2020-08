Vacances d’été : un événement ancestral annulé pour la première fois depuis plus de 500 ans !

Pendant plus de deux mois, les Français ont dû rester confinés chez eux à cause du Covid-19. La situation s’arrange peu à peu en France mais il y a encore de nombreux cas.

Depuis le début de l’été, les français semblent être moins vigilants et certaines villes ont pris des mesures. En effet, le port du masque devient obligatoire à Marseille, Ajaccio ou encore à Rennes. Puis, les évènements culturels sont pour la plupart interdits.

Pour le moment, les rassemblements culturels comme les concerts, spectacles et les foires de plus de 5000 personnes ne sont pas autorisés. Cela pénalise de nombreuses villes comme Bayonne.

Pas de foire au jambon de Bayonne

En effet, à cause du Covid-19, la foire au jambon de Bayonne a été reportée au printemps puis à l’automne. Néanmoins, maintenant, la ville est contrainte d’annuler l’événement pour éviter de nouveaux cas. Il n’y aura donc pas de foire pour cette année 2020 et c’est une première pour les habitants.

La foire au jambon à Bayonne a débuté en 1462 et elle a lieu chaque année. Les habitants se préparent toujours à cet évènement et cette année devait être la 558e édition. Jean-René Etchegaray, le maire a dû prendre une décision difficile mais pour lui, il semble judicieux d’annuler la foire cette année.

« L’ensemble des acteurs de la filière du jambon (…) a considéré qu’il n’était pas raisonnable d’imaginer d’organiser une foire de cette ampleur au mois d’octobre » a t-il dit sur France Bleu Pays basque.

Coronavirus : la Foire au Jambon de Bayonne 2020 est annulée https://t.co/4KoCfWdeT2 pic.twitter.com/cD3f2Vaf65 — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) August 8, 2020

Un évènement risqué face au Covid-19

Le maire de la ville a confié qu’il ne voulait pas prendre de risques quant à l’organisation de la foire au jambon. Et pour cause, l’évènement a lieu à l’intérieur d’un chapiteau et il n’est pas possible de respecter la distanciation sociale. « Tout le monde est l’un sur l’autre » a t-il confié.

En plus, l’intérêt de la foire au jambon de Bayonne est de découvrir les jambons et de pouvoir les goûter lors de l’évènement. Pourtant, si la foire avait eu lieu, les touristes n’auraient pas pu déguster sur place les jambons.

Enfin, Jean-René Etchegaray n’est pas rassuré face au Covid-19 et il a avoué qu’il ne voulait pas « créer des situations de clusters » dans sa ville. La foire accueille chaque année plus de 200.000 personnes en quatre jours, ce qui est énorme.

Un évènement depuis plus de 500 ans

Les habitants de Bayonne risquent bien d’être déçus par l’annulation de la foire au jambon. Et pour cause, cela fait plus de cinq ans cents qu’elle a lieu chaque année. Le maire l’a toujours connue et il ne cache pas sa peine. D’autant plus que la foire permet d’attirer les touristes et de leur faire découvrir la ville.

La foire au jambon est née en 1462 et elle a toujours eu lieu pendant la Semaine sainte. « Il a fallu une décision royale pour qu’ici, au Pays basque, à Bayonne, une manifestation puisse avoir lieu alors que c’était contraire aux règles religieuses » a expliqué le maire de la ville.

Jean-René Etchegaray ne perd pas espoir et la foire au jambon de Bayonne devrait revenir en 2021 si la situation s’arrange en France.