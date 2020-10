Vacances de la Toussaint : des activités à réaliser avec les enfants dans la forêt !

L’automne est sans doute la saison la plus réjouissante avec les enfants, vous pourrez ainsi leur faire découvrir les champignons, les chênes, les glands, il y a de nombreuses feuilles à ramasser et les couleurs sont très sympathiques. Vous avez généralement de belles journées pendant les vacances de la Toussaint.

Le land art est un art utilisant des matériaux de la nature (terre, bois,pierre,..) pour faire une oeuvres.

Ici @HesseNoemie nous en fait une démonstration. Reste à savoir si elle percera dans cet art. Selon vous @HesseNoemie a-t-elle trouvé sa voix ? pic.twitter.com/hWdHJpmahd — Lemoine Julie (@LemoineJulie5) October 8, 2020

Des activités ludiques à réaliser avec tous les enfants

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez opter pour le Land Art qui est très intéressant et surtout idéal pour les plus jeunes. Le but premier consiste à ramasser les branches et les feuilles que vous pourrez dénicher dans la forêt. Vous devez ensuite dessiner sur le sol avec ces accessoires de fortune.

Au projet #EACCanope A&C "constructions éphémères", il y aura aussi un banquet #landart avec des récipients en terre et une nappe tressée pic.twitter.com/Vk6QzYvO9t — Atelier Canopé 25 (@Canope_25) October 8, 2020

Bien sûr, il est possible de créer une oeuvre très grande en jonglant avec les couleurs, le résultat est souvent bluffant .

. Cela permet aussi aux enfants d’exprimer leur créativité et leur imagination est souvent débordante.

La cueillette est aussi très intéressante pour trouver des glands, des pommes de pin et des feuilles.

Les enfants peuvent ainsi créer de véritables tableaux à l’effigie de l’automne toujours en jonglant avec les couleurs.

Avec ce que les enfants auront pu trouver dans la forêt, ils auront des ateliers créatifs. N’hésite pas à vous renseigner sur ces deux activités avec notamment ce que vous pouvez cueillir ou non. Il faut être vigilant avec les champignons, car certains sont dangereux pour la santé. Comme les jeunes enfants portent tout à la bouche, soyez attentif et ne les laissez pas seuls.

La traditionnelle cabane dans la forêt

Si vous avez un grand jardin, vous pourrez rapatrier tout le matériel ramassé dans la forêt, cela permettra aux enfants de jouer dans leur cabane tout au long des vacances de la Toussaint. Si vous n’êtes pas l’heureux locataire ou propriétaire d’un espace vert, vous pourrez toujours la construire dans la forêt avec des troncs et des branches. Cela devrait occuper les plus jeunes l’espace de quelques heures. Ils pourront également venir la découvrir les jours suivants pour l’améliorer toujours en votre compagnie bien sûr.

Ce sera aussi l’occasion de réaliser un petit pique-nique avec votre famille si le soleil est au rendez-vous. Les enfants apprécient généralement les constructions, il faut donc redoubler d’efforts pour qu’ils puissent exprimer comme il se doit leur imaginaire débordant. Les enfants aiment aussi grimper aux arbres, mais cela demande des connaissances et surtout une grande vigilance. Seuls les parents qui peuvent repérer les espèces les plus robustes pourront accompagner les plus jeunes, mais il y a des parcours d’accrobranches qui peuvent être sympathiques à réaliser.