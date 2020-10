Vacances de la Toussaint à Paris : voici les meilleurs spectacles pour les enfants

Dans quelques jours, les vacances de la Toussaint seront au rendez-vous pour les enfants et certains parents. Si des foyers ont décidé de ne pas partir au cours de l’été, ils seront nombreux à se retrouver sur les routes de France en octobre. Vous pourrez alors vous rendre à Paris afin d’assister à certains spectacles. Ces derniers sont possibles puisque les protocoles sanitaires sont respectés.

Des spectacles pour tous les âges pendant les vacances de la Toussaint

Les enfants ont besoin d’être divertis et les vacances de la Toussaint seront les plus intéressantes pour leur apporter un peu de culture. Du côté de Paris, plusieurs rendez-vous sont possibles et tous les âges sont concernés.

Dès un an, le théâtre Aktéon vous propose plusieurs rendez-vous avec Boucle d’Or et les trois ours par exemple .

. La Comédie Saint-Michel est parfaite pour les enfants de 2 ans, elle vous propose La Coccinelle et le jardinier.

Pour les enfants de 3 ans, vous avez rendez-vous au théâtre Le Bout pour découvrir la Princesse au petit pois.

Si votre enfant a 4 ans, le même théâtre dispose d’un spectacle spécial sur Toutankhamon et le Scarabée d’or.

Vous aurez aussi rendez-vous au théâtre de Paris pour Pinocchio, c’est un conte musical qui sera idéal pour les enfants. Les vacances de la Toussaint seront aussi parfaites pour découvrir la comédie musicale du Livre de la Jungle. Prenez vos billets au théâtre des Variétés.

Des spectacles familiaux à consommer sans modération

Si vous cherchez un spectacle un peu plus grand public pour les vacances de la Toussaint, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des rendez-vous. Certains Français pensent que l’épidémie du coronavirus a été problématique notamment pour les salles de spectacles, mais certaines sont ouvertes et vous proposent dans les meilleures conditions des contes ou de la musique, voire des humoristes. Au Casino de Paris, la magie sera à l’honneur avec les Mandrakes d’Or. Pour découvrir les Aigles des Remparts de Provins, vous avez rendez-vous jusqu’au 1er novembre.

Le Château de Versailles est bien sûr à vos côtés pendant les vacances de la Toussaint, ce sera l’occasion de découvrir les Grandes Eaux Musicales ainsi que les Jardins Musicaux. Le planning est finalement assez complet pour ceux qui habitent à proximité de Paris. Si vous devez vous rendre dans la capitale, n’oubliez pas de vous protéger le maximum avec des masques, du gel hydroalcoolique. Les enfants peuvent aussi porter le masque dès leur plus jeune âge.