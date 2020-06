Un si grand soleil : tout savoir sur l’épisode n°144 pour savoir ce qui vous attend ce jeudi 11 juin !

Un si grand soleil : l’épisode de ce jeudi 11 juin devrait faire de nouvelles révélations !

Ce nouvel épisode de la série Un si grand soleil s’annonce encore une fois très chargé pour tous les personnages de la série. En effet, alors que l’enquête sur l’incendie est désormais bel et bien terminée, un hommage à Léa va avoir lieu à aux Sauvagers. C’est d’ailleurs Sofia qui annoncera à Virgile que cet hommage à sa fille aura bien lieu, avec d’ailleurs une exposition pour se rappeler de sa mémoire.

Mais bien malheureusement pour lui et comme de nombreux pères qui auraient également réagi de la même façon dans ses cas là, Virgile ne va pas être assez courageux pour se rendre sur les lieux, bien que Sofia ait insisté lourdement. Antonin, quant à lui, va en profiter pour inviter Dylan à cette exposition et s’excuser : une nouvelle qui va rassurer les téléspectateurs, car les deux protagonistes vont heureusement se réconcilier !

Alors que l’hommage est en train d’avoir lieu dans la plus grande émotion, tous les proches de la défunte sont maintenant réunis dans une grande tristesse. Ils profitent de ce moment de réunion pour revoir ensemble des photos de la jeune fille, mais aussi des dessins ainsi qu’une petite vidéo. Présent sur la page, Virgile les regarde de loin car il n’ose pas se rendre à l’exposition. Il préfère penser seul à sa fille et s’imagine la serrer une toute dernière fois dans ses bras avant de la laisser partir. On ne peut qu’espérer qu’il se remettra bien vite de ce triste décès de sa fille, car c’est une difficulté à laquelle doit faire face de nombreux parents dans la vie quotidienne, et bien malheureusement les séquelles sont toujours irréversibles. Les prochains épisodes de la série Un si grand soleil devraient nous le révéler…

Dans un tout autre registre, quant à lui, Bilal annoncé une grande nouvelle à sa collocation qui pourrait faire énormément de bruit !

Un si grand soleil : Bilal balance tout dans l’épisode d’aujourd’hui et s’apprête à larguer une véritable bombe dans la collocation !

En effet, c’est une annonce choc que va annoncer Bilal à toute sa collocation dans l’épisode d’Un si grand soleil d’aujourd’hui en ce jeudi 11 juin. Il va raconte à toute la collocation que Damien coucherait avec Lucile. Une annonce choc qu’il va faire, avant de s’expliquer avec elle pour mettre les choses au clair ! En effet, Bilal lui explique qu’il ne lui en veut pas mais décide quand même de quitter Damien malgré tout, on se demande donc s’il n’a pas un petit pincement au coeur avec cette nouvelle. Akim, de son côté, va quant à lui appeler Lucile pour discuter un peu, et ce n’est pas sûr que la principale intéressée apprécie ! En effet, il va l’appeler pour lui donner une bonne leçon de morale et cette dernière ne va vraiment pas apprécié qu’on lui dise ses 4 vérités, puisque très rapidement elle va s’en prendre à lui avant de lui raccrocher au nez très violemment ! Enfin, Quentin a quant à lui une bonne nouvelle qui devrait le rendre particulièrement heureux.

En effet, ce dernier va finalement pouvoir signer le bail de son nouvel appartement. On ne peut qu’imaginer la joie que cela a pu provoquer chez le personnage, car un changement de lieu de vie est toujours une étape très importante dans la vie et surtout l’occasion de voir les choses d’une toute nouvelle façon ! Est-ce que cela fera évoluer le personnage à l’avenir dans Un si grand soleil ? En tout cas, la contrepartie pour prendre les lieux va être bien moins glorieuse pour Quentin.

En effet, son patron lui demande de cambrioler l’entreprise pour qu’il évite un nouveau contrôle fiscal ! On apprend donc que l’argent avec lequel il a pu avoir son appartement n’est pas des plus honnêtes, va-t-il accepter la situation ?