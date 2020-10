Un film d’horreur culte revient…en série ! Parfait pour frissonner avec nostalgie !

Depuis quelques années, les internautes se tournent de plus en plus facilement vers les séries, et Netflix a considérablement changé notre approche du genre télévisuel. Alors qu’il fallait généralement attendre une semaine entre deux épisodes (et parfois même plusieurs mois), la plateforme américaine a décidé de donner directement l’intégralité des séries à ses abonnés, d’où la création par la suite du terme bing-watching. Certaines chaînes continue cependant de poursuivre une diffusion dite traditionnelle, notamment la chaîne privée HBO qui propose des séries plus adultes, et généralement prestigieuses (Game of Thrones, Big Little Lies, Euphoria…).

De l’horreur en série

Les fans de films d’horreur sont nombreux à travers le monde et ce genre cinématographique connait un beau regain d’intérêt ces dernières années, notamment grâce à l’univers fantômatique de James Wan, qui a connu un beau succès avec la saga Insidious et la saga Conjuring (sans oublier les divers spin-off issus de l’univers, comme Annabelle et La Nonne). Et les producteurs savent que les internautes raffolent désormais des séries, alors pourquoi ne pas transposer des histoires horrifiques dans ce format ?

Mike Flanagan a prouvé par deux fois, et brillamment, qu’il était tout à fait possible de faire frissonner les téléspectateurs en série, grâce à The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, deux oeuvres qui du fait de leur durée (une petite dizaine d’heures) permet de développer ses personnages tout en prenant soin d’instaurer une ambiance pesante et angoissante.

Quelques années plus tôt, MTV s’était déjà essayé au genre, en proposant une nouvelle version du film Scream en série. Le succès a été au rendez-vous, et les deux saisons sont d’ailleurs disponibles sur Netflix, bien que les critiques n’aient pas été des plus élogieuses. Et c’est un autre film d’horreur culte qui va connaître les joies (ou pas) d’être mis à jour.

Souviens toi…l’été dernier ou le retour du pécheur

Si vous avez grandi dans les années 90, vous connaissez sans aucun doute ce slasher culte de 1997. Le film racontait les mésaventures d’un groupe d’amis qui, après une soirée alcoolisée à la fin de leur dernière année de lycée, renversaient un inconnu sur la route. Terrifiés et déconcertés, ils décident de se débarrasser du corps en le jetant dans l’océan. Mais un an plus tard, ils reçoivent des messages anonymes leur annonçant que quelqu’un est au courant de ce qu’ils ont fait. Ils sont alors pris en chasse par un pécheur mystérieux armé d’un crochet, qui est bien décidé à leur faire la peau.

A l’époque, Souviens toi…l’été dernier surfe sur la vague générée par Scream. Moins ironique et cynique que le chef-d’oeuvre de Wes Craven, ce long métrage opte au contraire pour une tonalité sérieuse, plus proche d’un Halloween de John Carpenter. Filmé avec élégance et dynamisme, interprété par un quatuor de comédiens photogéniques et talentueux et armé d’un scénario diaboliquement efficace, Souviens toi..l’été dernier nous offrait quelques scènes désormais cultes, dont l’intense course-poursuite entre Helen (Sarah Michelle Gellard) et le tueur en série.

Et désormais, ce fameux tueur pourra à nouveau tuer…en série ! Amazone Prime Video a en effet annoncé travailler sur un projet de remake de cette oeuvre qui a acquit avec le temps une jolie réputation de petit classique de l’épouvante.

De Mike Flanagan et James Wan

Le co-Président de Sony Pictures Television a annoncé la nouvelle : « Nous sommes ravis de produire la série I Know What You Did Last Summer avec nos incroyables partenaires Amazon Studios« . Cela met fin à des années de rumeurs autour de l’oeuvre.

Mike Flanagan, réalisateur de The Haunting of Hill House donc, aurait pendant un temps planché sur un projet de remake, mais en film. Nous ne verrons jamais cette oeuvre puisque ce sera finalement en série que cette histoire qui en a inspiré tant d’autres (Desperate Housewives, par exemple) reviendra. Et si le casting n’a pas encore été annoncé, James Wan serait déjà en train de travailler dessus. Un bon nom qui rassure, et qui nous donne envie de nous plonger à nouveau dans cette ville de pécheurs.