TPMP sur C8 : un retour sous certaines conditions, le masque imposé ? Voici ce que nous savons !

Depuis quelques jours, une rumeur circule : les personnes présentes sur les plateaux de TV devraient porter un masque. Ce sera peut-être le cas des chroniqueurs de TPMP lors de leur retour à l’antenne au même titre que Cyril Hanouna. Alors que ce dernier a connu un été mouvementé avec, notamment, sa chute et sa fracture du poignet, il devra aussi s’adapter. Plusieurs mesures sont déjà connues pour le monde du petit écran qui doit penser au coronavirus. Nous savons aussi que Jean-Luc Reichmann a partagé une triste nouvelle sur les réseaux.

Quel est le programme pour TPMP ?

Comme avait pu l’annoncer Cyril Hanouna, le plateau sera totalement transformé. Le but premier consiste à revenir aux fondamentaux avec notamment une place moins importante entre les deux tables, le but consiste à proposer un cadre intimiste. Bien sûr, les normes sanitaires seront particulièrement respectées, Cyril Hanouna s’est toujours montré très rigoureux par rapport à celles-ci.

Le masque pourrait alors être obligatoire pour l’ensemble des chroniqueurs de TPMP et même du présentateur .

. Pour certaines émissions comme les 12 Coups de midi, le public ne sera pas encore au rendez-vous.

Pour la France a un incroyable talent, 350 personnes seront dans le public contre 700.

Le public présent sur place devra également porter un masque afin de limiter le plus possible la propagation du coronavirus.

Le jury notamment de la France a un incroyable talent passera un test avant le tournage de l’émission.

Comme vous pouvez le comprendre, le monde du petit écran doit impérativement respecter toutes les volontés de chacun et appliquer les normes sanitaires. Il est également préférable d’envisager le secteur de la télévision avec un autre environnement. Les tournages comme nous avons pu les connaître autrefois ne seront plus au rendez-vous. Il faudra également attendre pour connaître le format de TPMP puisque Cyril Hanouna n’a pas communiqué sur les conditions mises en place. Il sera bientôt à l’antenne sur C8, vous aurez alors des nouvelles de Baba très rapidement. Celui qui a opté pour une collaboration avec Project X Paris pour une ligne de vêtements a sans doute hâte de retrouver les plateaux des différentes émissions.

La serveuse porte un masque mais par contre le dirigeant du restaurant n'en porte pas du tout #coronavirus #COVID__19 #Capital #M6 pic.twitter.com/y4X6KXJ4A6 — Baptiste69 (@Baptiste53TPMP) August 16, 2020

Le masque va-t-il se généraliser à l’antenne ?

Il est déjà assez difficile de se promener et de ne pas être stressé à cause de ces ambiances rythmées par les masques. Tout le monde se protège, mais, lorsque vous n’êtes pas habitué, il est toujours bizarre de se promener dans ces conditions. De ce fait, le port du masque à la télévision ne serait-il pas anxiogène ? De plus, lors des tournages, il pourrait être beaucoup plus facile de respecter les distances, il suffit d’éloigner les chroniqueurs les uns des autres comme au restaurant. Lors des déplacements, ils opteraient alors pour le masque.

@B_Castaldi (TPMP): Quand le chroniqueur se met à prodiguer des conseils sur le port de masque ! (https://t.co/phwbRZ9QgB) — TPMP OUVERT A TOUS (@TpmpOuvertAtous) August 19, 2020

Les Français pourraient-ils apprécier que les chroniqueurs soient masqués du début jusqu’à la fin de l’émission ? Ce format serait-il simple à mettre en place et surtout confortable pour l’ensemble des personnes présentes sur le plateau ? Il ne faut pas oublier que le masque est obligatoire dans les entreprises dès le 1er septembre. Pour le monde des médias, il y a encore un flou assez conséquent, mais Élisabeth Borne n’avait pas forcément répondu avec précision lors de son passage à BFMTV.