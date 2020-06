Top Chef – Un ancien candidat au bord de la ruine ! Il pose sans vêtement sur Instagram pour sauver son restaurant !

Le coronavirus qui sévit en France a provoqué de gros dégâts au niveau sanitaire mais aussi d’un point de vue économique et social. De nombreuses entreprises ont été fortement fragilisées par les deux mois de confinement. Les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie restauration ont été particulièrement touchés.

Alexis Braconnier (Top Chef) : au bord de la ruine à cause du coronavirus

C’est ce que dénonce Alexis Braconnier, candidat emblématique de la saison 2 de Top Chef, l’émission culinaire diffusée sur M6. Comme tous les restaurateurs, il a été contraint de fermer son établissement « Aussi(e) ». Il a donc subi une réelle perte d’argent qui n’est pas négligeable pour un petit restaurant comme le sien.

Le restaurateur a donc décidé de lancer un appel à l’aide sur son compte Instagram en postant une photo de lui sans vêtement avec le hashtag #onestapoil ! Il compte désormais sur le soutien financier des internautes grâce à une cagnotte leetchi, un site de financement participatif.

Même si le déconfinement a été prononcé le 11 mai et que les restaurants peuvent rouvrir leurs portes depuis le 2 juin (uniquement les terrasses en région parisienne), il ne peut pas encore accueillir du public. Il explique qu’il n’a pas les moyens de mettre en place de bonnes conditions de réouverture pour recevoir des clients en toute sécurité.

Alexis Braconnier (Top Chef) : il tente le tout pour le tout en lançant une cagnotte Leetchi !

La cagnotte leetchi qu’il a lancé servira donc à payer les factures et les fournisseurs pour enfin reprendre son activité. De plus, le restaurant d’Alexis Braconnier « Aussi(e) » est situé dans le 11ème arrondissement de Paris, il est donc limité dans sa réouverture. Il espère donc recevoir le soutien des parisiens pour l’aider à sauver l’établissement dans lequel il a mis toutes ses économies.

Sur LCI, il a raconté le calvaire qu’il vit à cause du coronavirus :

Il a touché 1500€ de la part de l’Etat qui ont été utilisés pour rembourser son emprunt

Patron d’entreprise, il n’a pas de chômage et donc aucun revenu

Quand il parle de fournisseurs, il parle notamment d’EDF à qui il doit 800€ et des cavistes qu’il n’a pas pu payé

Il a dû revendre sa vaisselle

Il est allé vivre un moment chez un ami à l’île de ré car il n’a pas de quoi payer un loyer parisien

Aujourd’hui, la cagnotte Leetchi de l’ancien candidat de Top Chef s’est remplie à hauteur de 6 597€ versés par 135 participants. Il reste encore 10 jours avant la fermeture de cette cagnotte en ligne. Il aurait besoin de 10 000€ pour réussir à rouvrir son restaurant et payer ses factures fournisseurs. Il a donc encore besoin d’un peu moins de 3 500€ pour s’en sortir. En 10 jours, il y a un espoir pour qu’il puisse réunir cette somme !

Coronavirus : les restaurateurs appellent à l’aide

Alexis Braconnier est un petit restaurateur et il souffre donc terriblement de la situation. Mais les plus gros restaurants ont également de réels soucis financiers, notamment pour payer le salaire des employés. Le chef Philippe Etchebest, très médiatisé depuis les émissions Top Chef et Cauchemar en cuisine, a également poussé un gros coup de gueule pour demander au Gouvernement d’Emmanuel Macron de faire quelque chose.