Top Chef : David a-t-il vraiment copié son entrée sur Xavier Pincemin ? On vous dit tout !

[🥇Top Chef] . . . Je suis tellement heureux de remporter le concours culinaire télévisé le plus prestigieux de France @topchefm6 @m6officiel 👨🏻‍🍳📺! Je ne réalise pas encore cette victoire mais je remercie énormément ma cheffe @helenedarroze et toute la brigade de chefs qui m’ont épaulé pour cette finale @mallory_gabsi @jeanphilippe_berens 🔴 un jour 🔴 toujours, ainsi que @nastasialyard_topchef11 @jordanyuste et leur chef de brigade @michel_sarran ! Fier de porter les couleurs de ma #normandie natale et celles de mes collègues du guide rouge @michelinguide et j’invite vraiment tous les chefs de France, étoilés ou non de participer à cette expérience culinaire merveilleuse qu’est topchef ! Merci aussi à tous ceux qui m’ont soutenus, les internautes, ma famille, mes amis et aussi mon ami @chefericguerin qui m’a poussé à me dépasser pour participer à ce concours de haute voltige. Et encore bravo à @adriencachot qui est un chef qui mérite une superbe reconnaissance surtout pour tout son parcours et je lui souhaite le meilleur pour la suite ! Merci à toute l’équipe de @castingstudio89m6 et aussi à vous tous qui me suivez ! . #topchef2020 #topchef #m6 #chef