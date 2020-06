Top Chef : Adrien Cachot rend les clés de son restaurant ! Avec de la tristesse… Découvrez pourquoi !

View this post on Instagram

Si on m’avait dit un jour que je ferais partie d’une si belle aventure, que deux mois de vie allaient changer autant de choses, je n’aurais pu y croire. Recevoir autant de bienveillance, haha non impossible ! Je ne suis pas spécialement démonstratif, encore moins drôle mais je n’ai rien changé. Je suis resté simple, limite un peu trop parfois et je pensais que ça n’allait fonctionner avec personne, ni le public, ni les candidats, ni les chefs. Sortir de ma bulle et de ma réserve, je ne l'avais jamais fait avant. J’avais tort ! Putain qu’est ce que j’ai de la chance, la chance d’avoir partagé cette aventure avec de si belles personnes, aujourd’hui devenues des amis, celle d’avoir été suivi et encouragé par un chef qui ne m’a jamais jugé et qui a su voir au-delà des apparences @paulpairet, et surtout la chance de vous lire chaque jour et de me sentir si bien entouré. Je me suis beaucoup tourmenté sur mon menu de finale, savoir si je devais changer ma cuisine pour plaire au plus grand nombre ou essayer de rester au maximum qui je suis, quitte à perdre. Aujourd’hui je perds. Mais je suis fier d’être allé au bout des choses et d’avoir partagé ce moment avec la team UV @mory_sacko_ @justine_piluso @gianmarco.gorni et mes amis @martinferagus et @diego_alary. Ce que j’ai gagné est inestimable ! Alors merci à tous, famille, amis, chefs et téléspectateurs. Je n’arriverai jamais à vous rendre cette confiance et cet amour car je suis mal organisé mais voilà, merci de tout mon cœur. La route est encore longue, je ne suis qu’en phase d'apprentissage. Mais la cuisine me fait vibrer chaque jour et j’espère que le meilleur est à venir… A la team Top Chef ❤️ Bravo à tous !