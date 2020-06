🔴 [DIRECT] Top chef 2020 – Qui va remporter les demi-finales : Adrien, David ou Mallory ? Direct live ce soir sur Barbanews !

[RDV sur Barbanews pour le direct spécial Top Chef dès 21h05]

Ce soir, M6 diffuse la deuxi√®me partie de la demi-finale qui oppose les candidats Adrien, David et Mallory. Pour l’√©preuve des demi-finales, les participants doivent imposer une √©preuve √† leurs adversaires. Si l’un de leurs concurrents fait un meilleur plat que celui qui a impos√© l’√©preuve, il remporte un point. Si non, personne ne marque de point.

Top chef, demi-finale : le résumé de la semaine dernière

Ce sont David et Adrien qui ont commencé la semaine dernière avec des épreuves de haut vol :

David a d√©fi√© ses concurrents sur une √©preuve de p√Ętisserie

Il a demand√© de revisiter le tr√®s c√©l√®bre St Honor√© en imposant de tout faire maison, de la p√Ęte √† chou √† la p√Ęte feuillet√©e, le tout en 2h. Il fallait √©galement r√©aliser un d√©cor en sucre souffl√© ! Ce fut donc une √©preuve tr√®s compliqu√©e.

Adrien l’a relev√©e avec brio en proposant une p√Ętisserie originale √† base de c√®pes et son sucre souffl√© √©tait tr√®s bien. Mallory a eu plus de mal et n’a pas propos√© son meilleur plat mais il a tout de m√™me eu des compliments. Malgr√© tout, c’est David qui s’est qualifi√© sur sa propre √©preuve en r√©alisant un sublime dessert sans fausse note. Personne ne gagne donc de point

Adrien a mis au défi ses rivaux de réaliser un plat à base de 4 aliments seulement

Et quels aliments ! Champignons (pleurotes et trompettes de la mort), pied de cochon, fraise de veau et le pousse-pied devaient donc être sublimés par les cuisiniers en 1h30. Le pauvre Mallory ne connaissait pas la moitié des ingrédients. David, quant à lui, était totalement désespéré par le choix imposé.

La difficult√© suppl√©mentaire : le pied de cochon est un produit qu’il faut cuire tr√®s longtemps, la cocotte minute √©tait donc indispensable pour une cuisson parfaite et plus rapide. Mallory s’en est tr√®s bien sorti en terminant deuxi√®me, le jeune homme de 22 ans ne se d√©monte pas et garde la motivation malgr√© tout. David a termin√© troisi√®me et Adrien a donc remport√© son √©preuve.

Top chef 2020 : Adrien grand favoris du public, Mallory chouchou des téléspectateurs

Les compteurs sont donc toujours √† z√©ro apr√®s ces deux premi√®res √©preuves. Le th√®me de la derni√®re √©preuve impos√©e sera donc donn√© par Mallory ce soir. On ne conna√ģt pas encore tous les d√©tails de la recette demand√©e par le cuisinier belge mais on sait d’ores et d√©j√† qu’il y aura une cuisson de turbo en vessie… Encore une √©preuve compliqu√©e avec des techniques particuli√®re.

En tous cas, Adrien est sans conteste le grand favoris du public. Mallory attendrit et impressionne aussi beaucoup les t√©l√©spectateurs qui aimeraient le voir se hisser en finale. David est donc le candidat qui remporte le moins de suffrage parmi les fans de Top Chef et pourtant, c’est l’√©toil√© du concours. Il a nous a offert des plats d’une justesse incroyable et avec un visuel tr√®s raffin√©.

Mais ce n’est pas ses qualit√©s de cuisinier qui p√™chent mais bien son attitude selon les internautes. Pour eux, il est imbu de lui-m√™me et il est mauvais perdant. Sa relation avec H√©l√®ne Darroze √©nerve √©galement beaucoup les gens qui n’ont pas support√© que la chef de la brigade rouge ait √©vinc√© Mallory de son √©quipe.

Top chef 2020 : Adrien, David, Mallory… qui a le plus de chances de se qualifier ?

Si on revient √† l’√©pisode de ce soir, il y a trois sc√©narios possibles :

Mallory gagne sa propre épreuve et tout le monde est à 0 : ils vont surement devoir faire une nouvelle épreuve pour départager les 3 demi-finalistes

Adrien et David remportent l’√©preuve de Mallory et deviennent les finalistes officiels de Top Chef

Seul Adrien ou David gagne l’√©preuve : plusieurs options possibles.

РMallory et le cuisinier restant se départageront surement sur une dernière épreuve

РCelui ayant terminé deuxième sur cette deuxième épreuve est qualifié

РCelui ayant eu le meilleur résultat sur les demi-finales est qualifié

Il est clair qu’apr√®s cet √©pisode, nous saurons enfin qui sont les deux finalistes de Top Chef 2020. La finale est toujours tr√®s attendue par les t√©l√©spectateurs ! En effet, les anciens candidats reviennent pour aider les potentiels gagnants √† remporter la victoire. Chaque √©quipe compose un menu et le sert comme dans un restaurant √† 100 b√©n√©voles de la Croix Rouge ainsi qu’aux chefs.

Alors, qui se qualifiera pour la grande finale de Top Chef ? R√©ponse ce soir sur M6 aux c√īt√©s de l’animateur St√©phane Rotenberg ! L’√©quipe de Barbanews sera en direct avec vous ce soir.¬†