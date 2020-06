Top chef 2020 – David et Adrien les grands finalistes de Top Chef ! [Résumé de la demi-finale]

22h35 : on vous dit à la semaine prochaine pour le dernier live de Top chef 2020 !

22h34 : les deux brigrades rouge et violette sont reformées pour la finale ! En tous cas, on a l’impression que les deux candidats seront mis à rude épreuve… Dans l’extrait, Adrien s’énerve et David parle d’une cuisson ratée. Au final, ce seront les 100 bénévoles de la croix rouge et les 4 chefs Darroze, Sarran, Etchebest et Pairet qui éliront le grand gagnant de Top chef 2020.

22h33 : la semaine prochaine c’est le combat entre Adrien le créatif et David le technicien étoilé. Les deux cuisiniers se respectent énormément. Pour Adrien, David est le cuisinier qui fait des plats toujours parfaits et d’une justesse inégalée. Pour David, Adrien est un génie et sort toujours des plats jamais vus qui surprennent.

22h30 : c’est Adrien qui est qualifié ! Il rejoint donc David en finale, il a même couru de joie, c’est la première fois. C’est perdu pour Mallory… Le jeune belge peut être très fier de son parcours car il est allé très loin à seulement 22 ans.

22h29 : Top chef reprend enfin…

22h20 : M6 lance la publicité sans donner le résultat pour la deuxième qualification… Mallory ou Adrien ?

22h18 : après avoir fait monter la pression comme jamais, David est qualifié pour la grande finale de Top Chef.

22h17 : si la couleur est verte, c’est la finale ! S’il n’y a rien, c’est la défaite.

22h16 : c’est l’heure du résultat !

22h14 : David espère gagner pour tenir sa promesse, une défaite serait décevante pour lui. Mallory veut gagner pour sa maman « Que je gagne ou que je perds ce soir, j’ai tout gagné ». Adrien avoue avoir beaucoup travaillé pour en arriver là.

22h09 : Paul Pairet revient sur sa première rencontre avec Adrien où le candidat était parti aux toilettes. Le chef explique qu’il a choisi Adrien pour deux raisons : sa personnalité atypique et son potentiel exceptionnel en devenir. Adrien est touché mais reste très sobre, comme à son habitude. Il est cependant très fier de sa recette de salade. Adrien revient sur son trompe l’œil où il a écrasé son assiette : il est garde un très bon souvenir, il a adoré faire ça.

22h04 : Mallory avoue avoir adoré travailler avec Hélène Darroze. Il a appris beaucoup de choses avec elle et lui adresse ses remerciements. Il dit cependant à Michel Sarran que changer de brigade lui a porté chance. Il n’espérait même pas atteindre la demi-finale à son âge. Le chef Sarran revient sur l’épisode du trompe l’œil où Mallory avait quitté le plateau, en pleurs. Il avait finalement gagné l’épreuve !

22h : Hélène Darroze revient sur l’épisode de la croûte où David avait confondu le sucre avec le sel. Pour David, son meilleur souvenir est l’épreuve où son compagnon et ses enfants sont venus le soutenir. « C’est l’ascenseur émotionnel Top Chef. C’est certes un concours mais c’est aussi une aventure humaine »

21h58 : tous les candidats sont stressés… et Adrien nous sert du grand Adrien quand il dit à son chef : « Il faut que j’aille pisser ». David pleure devant Hélène Darroze en lui disant qu’elle est sa deuxième maman.

21h57 : c’est l’heure du verdict… séquence émotion d’abord

21h55 : le plat de Mallory est présenté et la vessie est parfaite. Les chefs félicitent le visuel et s’étonnent de la taille du turbot. La cuisson du poisson n’est pas totalement parfaite pour Philippe Etchebest alors que Christian Sinicropi aime beaucoup. Les deux chefs ont l’air d’apprécier le plat dans sa globalité.

21h53 : c’est le plat de David qui est présenté. Sa vessie est ratée et les chefs sont déçus du visuel. Encore une fois, l’odeur séduit les chefs. Le turbot est superbement cuit et le plat est parfaitement réalisé. Les chefs ont l’air conquis par le goût !

21h52 : la cuisson du turbot est inégale et un peu juste malheureusement pour lui. L’ensemble du plat est cependant très bon et bien réalisé. C’est une très belle assiette.

21h51 : c’est le plat d’Adrien qui est dégusté en premier par les chefs Etchebest et Sinicropi. Philippe Etchebest estime que la vessie n’est pas assez gonflée. Cependant, quand il ouvre la vessie, l’odeur est au rendez-vous.

21h50 : tous les candidats ont fini leur épreuve et Mallory est ravi de son plat. David est déçu de sa vessie qui a effectivement l’air totalement ratée… Adrien sort, quant à lui, une belle assiette avec une vessie gonflée.

Hélène Darroze tombe par terre en amenant une plaque à David ! Plus de peur que de mal.

21h49 : Michel Sarran a peur pour le temps de Mallory et le stresse pour finir son plat.

21h48 : Mallory saute de joie car ses candidats sont tous en difficulté

21h47 : Adrien finit la cuisson de ses vessie… et l’une de ses vessies a éclaté. Il sait qu’il faut vite réagir.

21h46 : Adrien suit les conseils de son chef Pairet et rajoute un accompagnement : une raviole avec un tartare de turbot.

21h45 : On n’a pas tout compris mais Adrien part encore sur une sauce au nom inconnu : une sauce pil-pil…

21h44 : Adrien ne fait pas comme tout le monde et cuit sa vessie en basse température. Il les fera gonfler au dernier moment, Paul Pairet est ravi !

21h42 : Adrien ne sait pas comment fermer sa vessie et part à la recherche d’une ficelle. Il tente le coup : il souffle dedans avec un stylo bic… du jamais vu ! Il ferme ensuite la vessie pour qu’elle soit 100% hermétique.

21h40 : Adrien part sur un turbot cuit en vessie garnie avec de la laitue de mer des morilles séchées qui vont se réhydrater à la cuisson. Pour la garniture, il mise sur des salsifis et souhaite faire une sauce à base de gélatine de turbots émulsionnée avec de l’huile d’olive. Paul Pairet trouve que sa garniture n’est pas assez élaborée et il le met en garde.

21h40 : C’est au tour d’Adrien de présenter sa recette

21h39 : David mise sur une assiette dressée avec raffinement !

21h38 : David stresse beaucoup car ses vessies ne gonflent pas ! Il n’est pas rassuré.

21h37 : David remplit sa vessie avec le turbot, du beurre, des algues, du citron confit. Il s’applique pour bien fermer la vessie et teste sa cuisson. Il essaie de soutirer des informations à Mallory qui ne dit rien.

21h35 : David fait goûter son beurre blanc fumé à sa chef qui trouve que c’est trop fumé. Il rigole en ironisant sur le fait qu’elle lui demande toujours du goût et que cette fois-ci elle lui demande moins de goût.

21h34 : Hélène Darroze souhaite que David donne tout sur les goûts et assaisonnements

21h33 : David avoue ne pas savoir fermer la vessie. Il présente tout de même sa recette : turbot cuit en vessie avec du fumet de poisson, crevettes grises, algues, chicons braisés, citron confit et beurre blanc fumé

21h30 : David commence son épreuve et Hélène Darroze se remémore son duo avec Mallory

21h28 : il a aussi oublié ses spirales de pommes de terre à la friteuse et elles ont cramé ! Il oublie les pommes spirales en positivant. Michel Sarran est très stressé et le traite même de « couillon »

21h27 : Mallory rigole avec le chef Sarran en disant qu’1h30 c’est assez… mais il est rattrapé par la réalité. Il a oublié sa sauce qui commençait à brûler ! Il réussit heureusement à

21h26 : le jeune homme semble totalement maîtriser sa vessie et cela a l’air technique… il faut savoir beaucoup de choses. Ses concurrents vont être en difficulté !

21h24 : Mallory a beaucoup de travail avec sa recette… Le turbot sera accompagné de plusieurs accompagnements : pommes de terre en bouchon, spirales de pomme de terre frites, chicons, morilles… le cuisinier belge se challenge lui-même.

21h23 : Les chefs arrivent et prennent connaissance du thème. Paul Pairet semble blasé par la cuisson en vessie et Hélène Darroze avoue n’en avoir jamais réalisé… Michel Sarran est étonnant qu’un candidat aussi jeune impose ce genre de cuisson ancienne.

On vous propose un petit sondage : selon vous, qui va gagner ?

Top chef 2020 – Qui va remporter les demi-finales : Adrien, David ou Mallory ? [🔴 Direct live] ce soir sur Barbanews —> https://t.co/q2rIzONMv3 #Topchef #Topchef2020 — Barbanews.com (@sitebarbanews) June 10, 2020

21h18 : Mallory veut gagner l’épreuve, coûte que coûte, pour prouver qu’il peut gagner Top Chef malgré son jeune âge

21h16 : Mallory pratique ce type de cuisson tout le temps au restaurant, il est donc confiant. Les candidats doivent faire extrêmement attention aux arrêtes du turbot pour ne pas percer la vessie… Il laisse donc 1h30 à ses concurrents pour faire cette recette. L’épreuve commence au top départ de Stéphane Rotenberg

21h15 : Mallory demande en réalité une cuisson parfaite d’un turbot sur l’arrête mais en vessie ! C’est une épreuve donc très technique qu’Adrien et David redoutent au final.

21h13 : Mallory annonce son épreuve. Il est très stressé car il veut remporter son épreuve ! Le thème imposé par le jeune belge : cuisson parfaite d’un turbo sur l’arrête. Adrien trouve que c’est trop simple et se méfie… David est dans le même état d’esprit !

21h09 : la fin de la demi-finale commence…

Top chef : fin de la demi-finale en direct

Ce soir, M6 diffuse la deuxième partie de la demi-finale qui oppose les candidats Adrien, David et Mallory. Pour l’épreuve des demi-finales, les participants doivent imposer une épreuve à leurs adversaires. Si l’un de leurs concurrents fait un meilleur plat que celui qui a imposé l’épreuve, il remporte un point. Si non, personne ne marque de point.

Top chef, demi-finale : le résumé de la semaine dernière

Ce sont David et Adrien qui ont commencé la semaine dernière avec des épreuves de haut vol :

David a défié ses concurrents sur une épreuve de pâtisserie

Il a demandé de revisiter le très célèbre St Honoré en imposant de tout faire maison, de la pâte à chou à la pâte feuilletée, le tout en 2h. Il fallait également réaliser un décor en sucre soufflé ! Ce fut donc une épreuve très compliquée.

Adrien l’a relevée avec brio en proposant une pâtisserie originale à base de cèpes et son sucre soufflé était très bien. Mallory a eu plus de mal et n’a pas proposé son meilleur plat mais il a tout de même eu des compliments. Malgré tout, c’est David qui s’est qualifié sur sa propre épreuve en réalisant un sublime dessert sans fausse note. Personne ne gagne donc de point

Adrien a mis au défi ses rivaux de réaliser un plat à base de 4 aliments seulement

Et quels aliments ! Champignons (pleurotes et trompettes de la mort), pied de cochon, fraise de veau et le pousse-pied devaient donc être sublimés par les cuisiniers en 1h30. Le pauvre Mallory ne connaissait pas la moitié des ingrédients. David, quant à lui, était totalement désespéré par le choix imposé.

La difficulté supplémentaire : le pied de cochon est un produit qu’il faut cuire très longtemps, la cocotte minute était donc indispensable pour une cuisson parfaite et plus rapide. Mallory s’en est très bien sorti en terminant deuxième, le jeune homme de 22 ans ne se démonte pas et garde la motivation malgré tout. David a terminé troisième et Adrien a donc remporté son épreuve.

Top chef 2020 : Adrien grand favoris du public, Mallory chouchou des téléspectateurs

Les compteurs sont donc toujours à zéro après ces deux premières épreuves. Le thème de la dernière épreuve imposée sera donc donné par Mallory ce soir. On ne connaît pas encore tous les détails de la recette demandée par le cuisinier belge mais on sait d’ores et déjà qu’il y aura une cuisson de turbo en vessie… Encore une épreuve compliquée avec des techniques particulière.

En tous cas, Adrien est sans conteste le grand favoris du public. Mallory attendrit et impressionne aussi beaucoup les téléspectateurs qui aimeraient le voir se hisser en finale. David est donc le candidat qui remporte le moins de suffrage parmi les fans de Top Chef et pourtant, c’est l’étoilé du concours. Il a nous a offert des plats d’une justesse incroyable et avec un visuel très raffiné.

Mais ce n’est pas ses qualités de cuisinier qui pêchent mais bien son attitude selon les internautes. Pour eux, il est imbu de lui-même et il est mauvais perdant. Sa relation avec Hélène Darroze énerve également beaucoup les gens qui n’ont pas supporté que la chef de la brigade rouge ait évincé Mallory de son équipe.

Top chef 2020 : Adrien, David, Mallory… qui a le plus de chances de se qualifier ?

Si on revient à l’épisode de ce soir, il y a trois scénarios possibles :

Mallory gagne sa propre épreuve et tout le monde est à 0 : ils vont surement devoir faire une nouvelle épreuve pour départager les 3 demi-finalistes

Adrien et David remportent l’épreuve de Mallory et deviennent les finalistes officiels de Top Chef

Seul Adrien ou David gagne l’épreuve : plusieurs options possibles.

– Mallory et le cuisinier restant se départageront surement sur une dernière épreuve

– Celui ayant terminé deuxième sur cette deuxième épreuve est qualifié

– Celui ayant eu le meilleur résultat sur les demi-finales est qualifié

Il est clair qu’après cet épisode, nous saurons enfin qui sont les deux finalistes de Top Chef 2020. La finale est toujours très attendue par les téléspectateurs ! En effet, les anciens candidats reviennent pour aider les potentiels gagnants à remporter la victoire. Chaque équipe compose un menu et le sert comme dans un restaurant à 100 bénévoles de la Croix Rouge ainsi qu’aux chefs.

Alors, qui se qualifiera pour la grande finale de Top Chef ? Réponse ce soir sur M6 aux côtés de l’animateur Stéphane Rotenberg ! L’équipe de Barbanews sera en direct avec vous ce soir.