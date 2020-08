Titanic : nous avons enfin la réponse pour Jack et Rose sur la planche !

Certains films peuvent clairement marquer les esprits, c’est le cas d’Inception par exemple. Vous avez aussi Leonardo Di Caprio et les fans se demandent si la réalité est au rendez-vous. De nombreuses personnes pour la fin du film se questionnent concernant la toupie : réalité ou rêve ? Dans tous les cas, des internautes peuvent se lancer dans une quête aux réponses. De ce fait, pour Titanic, c’est l’histoire de la planche qui a soulevé de nombreux doutes au fil des années. Le film est sorti dans les salles obscures il y a 20 ans, mais il est toujours au coeur de cette expertise.

Ça me fait marrer de voir que vingt ans plus tard, les gens sont toujours en train de débattre sur la fin de Titanic et cette histoire de porte. 😂 pic.twitter.com/10mfYPZmn2 — Emily (en congé mat’) (@emilyvaquie) August 18, 2020

Jack et Rose sur une planche dans Titanic

La première tentative est désastreuse pour Jack, il tente de monter sur la planche, mais elle bascule. Il décide alors de se sacrifier, Rose reste la seule à grimper sur ce morceau de bois. Bien sûr, après plusieurs heures dans l’eau, le jeune homme perd la vie et elle réussit à interpeller le bateau le plus proche avec son sifflet. Cette question est au centre de toutes les attentions depuis exactement 23 ans, mais un journal a décidé de se pencher sur le sujet.

Did Jack really have to die to save Rose at the end of Titanic? https://t.co/kCDzruWwlw — The Guardian (@guardian) August 17, 2020

The Guardian précise que Rose n’est pas sur une porte, mais un morceau du châssis de la porte, elle est donc en chêne .

. Des comparaisons ont été réalisées notamment avec de vrais débris qui sont issus du bateau. La robustesse est alors au rendez-vous.

Rose et Jack auraient pu aisément séjourner pendant quelques heures sur une telle planche, les deux acteurs avaient de la place.

Par contre, cela aurait été possible si la planche avait été sur un revêtement dur.

Le début d’#INCEPTION c’est la suite de Titanic en vrais pic.twitter.com/kvZGlUIe9f — Rom@ing (@LeTeletologue) August 17, 2020

C’est alors la flottaison qui pose un véritable problème, les deux corps auraient sans doute été trop lourds pour que la planche puisse flotter. Dans ce cas de figure, Rose aurait pu aussi perdre la vie à cause de la température de l’eau. Le site Physics Central a réalisé des calculs en se basant sur la force engendrée par les deux personnages. Elle aurait été de 3184 newtons et le fameux morceau de bois n’aurait pas pu résister à plus de 2490 newtons.

Le sort de Jack était donc catastrophique

Si Jack et Rose se trouvaient sur la planche en bois, ils seraient morts tous les deux d’hypothermie puisque le châssis aurait coulé. Des internautes ont estimé qu’il aurait pu enfiler le gilet de sauvetage de Rose, mais le sort aurait été clairement le même. Comme son corps était dans l’eau, la température étant glaciale, il serait décédé de la même façon. Il ne faut pas oublier que les eaux de l’Atlantique atteignent une température de -2.2 degrés. D’autres calculs ont été effectués notamment pour savoir si Jack est mort immédiatement ou plus tard.

En fonction des images, de l’immersion, de la température et de son poids, il aurait perdu connaissance 15 minutes après son arrivée à proximité de la planche. Pour que Jack et Rose puissent vivre à cette tragédie, il aurait fallu une planche beaucoup plus épaisse, les deux corps auraient ainsi flotté et ils n’auraient pas été en contact avec l’eau jusqu’à ce que le bateau vienne les secourir. Il aurait également été judicieux pour Jack de choisir un autre morceau si cela était possible. Dans le film, vous pouvez constater que tous ceux qui ont pris appui sur des matériaux tout en restant dans l’eau sont morts.