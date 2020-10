Séries d’horreur sur Netflix : frissonnez avec ces 5 merveilles

Nous avons pu piocher dans le catalogue de Netflix quelques perles en termes de séries d’horreur et vous ne serez clairement pas déçu.

En effet, ce sont des séries de qualité qui ont fait leurs preuves pour certaines et d’autres parfois méconnues méritent amplement votre attention. Accrochez-vous, les frissons arrivent !

American Horror Story, l’incontournable série d’horreur

Impossible de faire l’impasse sur cette série puisqu’il s’agit d’un classique désormais. Avec 9 saisons, elle vous propose plusieurs histoires en retrouvant à chaque fois les mêmes acteurs qui incarnent des personnages différents. Cela permet d’apporter une vraie continuité entre les épisodes et certains sont vraiment effrayants. Les spectateurs ont par exemple été marqués par la saison avec le clown puisqu’elle était apparue en pleine vague d’agressions. La réalisation est vraiment sympathique et si vous cherchez quelques heures d’occupation, American Horror Story est un must à ne pas mettre de côté.

The Haunting of Hill House, la petite nouvelle du genre

Certes, elle date de 2018, mais elle est finalement assez récente puisque les séries d’horreur ne sont pas aussi plébiscitées que d’autres contenus. Les plateformes de streaming comme Netflix ont tendance à sortir des séries policières, mais les contenus de ce style sont assez rares. Toutefois, The Haunting of Hill Housse est une adaptation du roman de Shirley Jackson et un film a également vu le jour. Vous suivez alors la famille Crain qui jongle avec plusieurs émotions à savoir la peur, l’amour, mais également la tristesse. Si vous n’aimez pas les démons ou les fantômes, passez finalement votre chemin.

Scream, une série assez sympathique et légèrement effrayante

Si vous avez été des adeptes des films Scream, vous serez tenté de découvrir la série qui n’a pas connu le succès aussi incroyable. Attention, vous ne retrouvez pas le casting d’origine, ce sont d’autres acteurs qui sont alors envoyés à Lakewood pour tenter de percer le mystère de ce tueur en série qui ne cesse de sévir dans cette contrée. Il y a bien sûr la tenue qui avait fait fureur à l’époque du premier film avec Neve Campbell. Le scénario est toujours mieux que le dernier film, mais il est finalement moins captivant que les deux premiers contenus.

Penny Dreadful, découvrez Eva Green

Si vous ne connaissez pas cette actrice, sachez que cette série doit absolument être découverte. Elle incarne une jeune femme prénommée Vanessa qui semble être possédée par un démon. Plusieurs saisons sont au rendez-vous sur Netflix et vous pourrez découvrir d’autres personnages emblématiques dans le monde de la science-fiction. C’est le scénariste de Gladiator qui est aux commandes à savoir John Logan et même s’il y a parfois quelques longueurs au niveau du scénario, il s’agit d’une série d’horreur de qualité. Eva Green est incroyable dans ce rôle et vous pourrez alors la découvrir dans des situations assez glaçantes notamment aux côtés de Dorian Gray.

Marianne, la série d’horreur de 2019

Nous avons évoqué des séries étrangères, mais la France tente aussi de divertir les téléspectateurs avec Marianne. C’est une série d’horreur qui n’a connu qu’une saison. Samuel Bodin n’a pas réussi à passionner les foules, mais les épisodes sont assez sympathiques. Vous pourrez ensuite quitter votre télévision pour profiter un peu du soleil à la fenêtre, car les séries d’horreur mettent votre petit coeur dans un état second.