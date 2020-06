Se débarrasser des mouches dans la cuisine avec des pièces de monnaie ! Belle astuce !

Les mouches peuvent pénétrer très facilement dans votre logement surtout au cours de l’été. Il suffit de laisser votre poubelle ouverte et quelques mouches s’inviteront rapidement dans votre pièce. Pour la terrasse, le déjeuner peut rapidement devenir insupportable puisque ces insectes se déposent sur les aliments. Vous n’aurez donc plus le souhait de les déguster. De plus, les mouches pondent des oeufs et prolifèrent rapidement, mais cette astuce devrait vous combler de A à Z. Inutile également de chercher des produits chimiques, car cette astuce s’annonce révolutionnaire.

Cette information peut apparaître comme insolite et elle est pourtant indispensable. Si vous souhaitez retrouver la sérénité sans entacher votre gorge ou vos voies respiratoires à cause des produits chimiques, vous devez impérativement adopter cette méthode. Vous pouvez toujours la tester et si toutefois le résultat n’est pas celui escompté, il sera préférable de choisir une autre astuce de grand-mère.

Prenez un sac en plastique transparent assez grand, les versions pour les sacs de congélation sont peut-être un peu trop petits .

. Pour les sacs de courses, c’est possible de les utiliser uniquement s’ils sont transparents.

Vous remplissez le contenant avec de l’eau jusqu’à la moitié du sac et vous insérez des pièces de monnaie.

En fonction de la grosseur du sac, une dizaine sera amplement suffisante, il est clairement inutile de recouvrir le fond.

Vous devez attacher votre sac transparent à une zone au soleil que ce soit dans la cuisine ou à l’extérieur de la maison.

Si vous avez pris un sac pour les courses, les anses seront réellement pratiques pour attacher votre sac. Dans le cas contraire, faites un noeud relativement solide pour que votre contenant ne puisse pas s’éventrer et attachez-le avec un fil.

D’autres astuces contre les mouches

Pour protéger votre demeure, vous pouvez finalement utiliser la même technique que celle proposée pour les moustiques. En effet, la moustiquaire est pratique, facile à utiliser et surtout abordable si vous décidez de la construire vous-même. Il suffit de prendre une maille assez petite et souple pour qu’elle soit facile à fixer sur un cadre en bois que vous pourrez peindre. Il s’adaptera ainsi à l’ouverture et même à la couleur de la façade afin de créer une belle harmonie. Vous pouvez installer une telle moustiquaire au niveau des fenêtres, mais également des autres ouvertures comme la fenêtre pour le toit.

Vous serez alors certain que les moustiques ne pourront pas vous envahir et ce sera aussi le cas pour l’ensemble des mouches qu’elles soient petites ou relativement imposantes. Cela vous évite aussi d’avoir recours à ce papier collant que vous êtes en mesure de suspendre au plafond, il est disgracieux surtout lorsque toutes les mouches mortes sont fixées depuis plusieurs jours.