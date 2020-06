Scènes de ménages : déception, c’est la fin pour Huguette et Raymond, voici la date des adieux !

C’est sans doute la plus grande déception pour les fans de Scènes de ménages, car ils ne pourront plus découvrir les nouvelles aventures de Raymond et Huguette.

Il faut noter que le couple est apprécié depuis de nombreuses années, mais le programme sera remplacé prochainement.

Dès le 27 Juin prochain, la série ne sera plus au rendez-vous et vous pourrez découvrir En famille.

C’est donc une grande tristesse puisque le programme est très apprécié et les audiences sont toujours intéressantes.

Des rediffusions seulement pour Scènes de ménages

Avec cette nouvelle série, M6 souhaite offrir un peu de dynamisme à sa chaîne en proposant un programme qui se démarque de Scènes de ménages. La série ne disparaît pas réellement, mais il faudra faire une croix sur les épisodes inédits, car seulement des retransmissions seront proposées. Si vous vous souvenez de tous les épisodes à la perfection, il sera sans doute judicieux de vous passer de Scènes de ménages et des couples emblématiques comme Huguette et Raymond.

Scènes de ménages devrait être proposée au cours de l’après-midi et pendant les week-ends, mais uniquement avec des rediffusions .

. M6 veut renouveler sa programmation en injectant un peu de fraîcheur au cours de la soirée, En famille prend donc le relais dans quelques jours.

Les fans sont souvent nombreux pour cette petite série qui avait déjà suscité un vrai engouement.

Il faut noter que la chaîne misait depuis de nombreuses années sur Scènes de ménages, mais le concept peut-il s’essouffler ?

Dites en revoir à Huguette et Raymond

Si vous appréciez Scènes de ménages, il faudra donc attendre le 27 Juin pour découvrir les épisodes de la série En famille. Il faudra donc dire en revoir à cette série puisque nous ne savons pas si elle reviendra, elle sera sans doute absente tout au long de l’été et les éventuels épisodes inédits pourraient être proposés au cours de la rentrée. Ce sont bien sûr des spéculations, car la chaîne n’a pas partagé officiellement l’arrêt de la série au cours de l’été, mais il s’agit d’un programme phare comme les 12 Coups de midi sur TF1. Dans tous les cas, cette mise de côté pourrait être intéressante, vous aurez ainsi un grand plaisir à redécouvrir les couples en Septembre prochain.

Il faut savoir que Raymond et Huguette sont sans doute les seniors les plus réjouissants et il s’agit d’un couple phare. Il serait impossible de prévoir cette série sans ce couple qui propose parfois des interviews. Gérard Hernandez était notamment très émouvant lorsqu’il avait évoqué son futur et il était triste puisqu’il ne voulait pas laisser sa femme seule. Savourez de ce fait les derniers épisodes de Scènes de ménages, la série pourra tirer sa révérence dès le 27 Juin. La date du retour n’est toutefois pas connue.