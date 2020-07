PS5 de Sony : des informations croustillantes concernant le prix ! Les fans adorent !

Alors que la PS4 a été largement usée par tous les fans, il est sans doute l’heure de passer à une autre génération. Il faudra bien sûr patienter de longs mois avant d’acheter la PS5 et les fans espèrent que la sortie ne sera pas repoussée.

Si Xbox a eu l’occasion de dévoiler il y a quelques mois un nouveau format et beaucoup plus perfectionné, ceux qui ne peuvent se passer de Sony attendaient depuis de nombreuses années la présentation de la dernière version. Les images relayées sur le Web montrent qu’elle offrira une belle robe blanche et Sony a également évoqué le prix. Certes, nous n’avons pas un chiffre officiel, il faudra attendre quelques semaines, mais l’entreprise a décidé d’évoquer la valeur.

Sony se focalise surtout sur la valeur et non le prix

Il y a de grandes chances pour que la console de salon de Sony soit facturée quelques centaines d’euros d’ici la fin de l’année. Toutefois, l’entreprise veut aussi mettre en avant la valeur réelle de cette console de salon très attendue par les médias spécialisés, mais également les joueurs. Jim Ryan a eu l’occasion de se confier à la BBC notamment pour partager son point de vue sans pourtant vendre la mèche concernant le prix de ce petit bijou de technologie qui devrait se retrouver massivement sous le sapin.

PS5 : Sony ne voulait pas "tromper" les joueurs avec Spider-Man Miles Morales https://t.co/hLdU40xX9q — Gameblog Jeux Vidéo #PS5 #XboxSeriesX #Switch (@Gameblog) June 19, 2020

Par rapport à l’épidémie du coronavirus, le secteur des consoles et des jeux vidéo ne semble pas aussi touché que d’autres .

. L’impact sera alors moindre concernant le prix éventuel de la PS5 qui pourrait avoisiner les 500 euros si les spéculations se vérifient.

Jim Ryan estime qu’il faudra toutefois se focaliser sur ce besoin de fixer un prix juste en fonction de la valeur tout en prenant en compte bien sûr le marché et les tendances.

Il souhaite forcément insister sur la valeur contrairement au prix.

Nous devons être plus attentifs que jamais pour nous assurer que la valeur globale de notre offre en termes de console et de jeux – c’est-à-dire la gamme, la qualité et la quantité de jeux – attire notre communauté.

En effet, vous devrez forcément vous renseigner en amont pour savoir si la console sera facturée à ce prix ou si elle sera beaucoup plus abordable. Au vu des tendances sur le marché des consoles, il y a de grandes chances pour qu’elle soit affichée entre 300 et 500 euros.

Avant la PS4 était noire… maintenant la PS5 est blanche !!! On connaît les intentions de @Sony, celui de faire un grand remplacement inversé !! Vous n'avez pas honte !? pic.twitter.com/BOzWqLHtxj — Grégoria Tabibianos (@JeanProgresSJW) June 18, 2020

La PS5 ne devrait pas avoir un prix exorbitant

Deux tendances se dessinaient sur les réseaux sociaux, car certains estimaient qu’une console à bas prix serait au rendez-vous à la fin de l’année et d’autres évoquaient un prix relativement exorbitant. Sony semble avoir trouvé un juste milieu, car les spéculations concernant les tarifs beaucoup trop élevés ne devraient pas se concrétiser au vu des dires de Jim Ryan. Un site marchand à savoir Amazon aurait toutefois proposé pendant un très bref instant une console censée ressembler à la PS5 de Sony. Cette dernière devrait être au rendez-vous sur le marché d’ici le 20 novembre 2020 et le prix pourrait être de 499,99 euros avec une version Blu-Ray.

Oh la vache 😱 Qui a dit que les nouvelles consoles de jeux prenaient de la place ?

A votre avis, c'est sur #PS5 ou sur #XboxOneX ? pic.twitter.com/OKHwk30w6v — consollection 🎮🕹️ (@consollection) June 24, 2020

Ce sont bien sûr des rumeurs et au vu des propos énoncés par Jim Ryan, ce ne sera pas forcément le cas. Il est impératif de les prendre avec des pincettes, mais le risque concernant une console affichée à 700 euros semble assez faible. Il faudra dans tous les cas patienter pendant de longues semaines.