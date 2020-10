Pommes de terre : attention, il faut absolument utiliser cette méthode de cuisson pour ne pas prendre de risque !

Les pommes de terre ne sont pas si faciles à cuire puisque certaines sont propices à des gratins et d’autres sont destinées à des salades. Les chairs qui s’écrasent très facilement ne permettront pas de réaliser des frites croustillantes par exemple. Vous devez donc regarder avec attention la variété afin de choisir la plus adaptée à votre plat. Ce féculent peut être décliné en une multitude de recettes pour le plus grand bonheur des cuisiniers. Vous aurez la salade et notamment la version piémontaise qui l’a met à l’honneur, les frites, le hachis parmentier, la purée ou encore un simple écrasé. Les pommes de terre ne sont donc pas si faciles à utiliser, il faut bien être vigilant avec cette méthode.

Attention à la cuisson et à la température de l’eau

Ce sont parfois certains détails qui sont assez problématiques, car vous ne connaissez pas les conséquences. Généralement, vous faites bouillir de l’eau, la température est très élevée et vous plongez immédiatement les pommes de terre sans vous soucier du choc qu’elles peuvent vivre.

Cela n’est pas recommandé puisque la pomme de terre va perdre rapidement toutes ses vertus .

. Il ne faut donc pas faire bouillir l’eau puis plonger les pommes de terre pendant quelques minutes, il est judicieux de réaliser l’inverse.

Versez vos pommes de terre épluchées dans un contenant et recouvrez-les avec de l’eau.

Vous optez pour une cuisson douce et, dès que les patates les plus petites sont cuites, vous pouvez les retirer, cela permet d’adapter le temps à la taille des pommes de terre. Certes, cela demande du temps et de l’organisation, mais le résultat sera nettement meilleur. Nous vous conseillons également pour les éplucher de les cuire au préalable, cela vous facilite grandement la tâche. Sinon, vous devrez également prendre le temps d’enlever cette peau qui semble parfois « soudée » à ce produit. D’autres optent pour quelques secondes au micro-ondes pour que la peau puisse se détacher plus aisément de la chair. Cette méthode est intéressante si vous avez quelques pommes de terre à cuire. Pour les grands volumes, c’est assez chaotique.

Vérifiez la cuisson de vos pommes de terre

Lorsque vous insérez un gâteau dans votre four, vous pouvez vérifier la cuisson grâce à un couteau. Lorsque ce dernier est propre, il est prêt, si vous avez des dépôts, vous pouvez prolonger le séjour dans cet appareil électroménager. Pour les pommes de terre, le fonctionnement est identique. Vous pouvez donc utiliser une fourchette ou la pointe d’un couteau sans, toutefois, l’enfoncer jusqu’au fond pour ne pas casser votre pomme de terre. Si vous souhaitez dégainer la fourchette pour vérifier la cuisson, attendez tout de même plus de 10 minutes pour être certain qu’elles seront prêtes. N’oubliez pas de choisir les variétés les plus intéressantes comme nous avons pu le préciser.

La chair ferme sera idéale pour les frites ou les salades, les pommes de terre ne pourront pas s’écraser après une cuisson à la vapeur ou à l’eau. Par contre, les chairs fragiles seront parfaites pour les purées ou le hachis parmentier. Ajoutez un peu de crème et du beurre, vous obtenez alors une bonne purée que toute la famille pourra déguster. Vous aurez alors les rouges, les Charlottes ou encore les Grenailles et même les pommes de terre de Noirmoutier. Généralement, sur le packaging, vous avez tous les renseignements concernant l’usage de ce produit indispensable de l’alimentation des Français. Vous ne pourrez donc pas vous tromper. Vous pouvez aussi en planter dans votre potager, c’est assez facile. Elles pousseront facilement et vous n’aurez aucun mal à les entretenir. De nombreux sites sur internet ou vidéos Youtube vous donneront plus de détails sur la manière de s’en occuper correctement.

