Pékin Express s’offre des changements, voici toutes les indiscrétions !

M6 ne compte pas laisser tomber Pékin Express. L’émission, une des préférées des internautes, a fait son grand retour sur la sixième chaîne en 2018 après quatre ans d’absence. Les audiences ont été jugées suffisamment bonnes pour que l’émission continue et M6 a préparé une belle surprise pour la 13ème saison en 2020. Suivie par 2 762 000 téléspectateurs en moyenne, cette édition intitulée Retour sur la route mythique a vu revenir des binômes emblématiques des saisons précédentes. Alors, serez-vous au rendez-vous pour cette saison ?

Le tournage de la saison 14 avait débuté au premier trimestre 2020 en vue d’une diffusion pour l’été. Mais face aux conditions sanitaires mondiales liées à l’épidémie de coronavirus, les candidats ont dû rentrer chez eux. Mais le programme n’a pas pour autant été annulé par M6. Son présentateur, Stéphane Rotenberg, a fait quelques révélations croustillantes à Télé-Loisirs.

Un changement de destination

Cette année, les candidats du programme devaient traverser de bien beaux pays, de quoi nous laisser espérer une saison riche en images spectaculaires de beauté. Les binômes se sont en effet envolés pour l’Ouganda, avant de découvrir l’Ethiopie, Dubaï et les Émirats arabes unis. Stéphane Rotenberg se montre extrêmement déçu pour les candidats, eux aussi sans doute choqués par l’arrêt total de la course :

« Il y avait eu trois très beaux épisodes et on avait des candidats qui avaient, bien évidement, envie de continuer la course, donc ils n’avaient pas à subir ça non plus« . Mais aurons-nous la chance de voir ces épisodes ? Il semblerait : « On a tourné des épisodes qui sont très bons. Je pense qu’on les gardera, mais la route annoncée au départ ne sera peut-être pas celle que l’on va faire à l’arrivée. »

Le présentateur nous annonce donc une bonne nouvelle : cette édition ne sera pas purement et simplement annulée. Le trajet de la course sera simplement modifié et le tournage reprendra prochainement : « On a interrompu le tournage pour les raisons que vous connaissez, et on va les faire repartir, en respectant bien évidement les consignes sanitaires. La course va continuer mais dans d’autres destinations »

Une émission arrêtée à cause des audiences

Pékin Express a été lancée sur M6 en 2006. Le programme n’est pas original puisqu’il s’agit de l’adaptation de l’émission hollando-belge Peking Express. Les téléspectateurs ont été séduits par le concept. Après une première saison suivie en moyenne par 2 900 000 téléspectateurs, les audiences se sont envolées. La saison 3 a explosé tous les records, avec une moyenne globale de plus de 3 900 000 personnes – et la finale a réuni 4 250 000 téléspectateurs.

Mais avec les années, les audiences ont diminué, au point d’être jugées insuffisantes par M6, au grand damn des fans. Malgré le succès de la saison 8, les deux éditions suivantes ont déçu et les patrons de la chaîne ont décidé de ne pas reprogrammer Pékin Express. Il faudra attendre 2018 pour la revoir revenir sur nos écrans, et avec succès. Cette saison-là reste encore celle avec l’une des meilleures part d’audience (16%, juste derrière les 16,4% de la saison 4). De quoi prouver aux patrons de M6 qu’ils ont bien fait de donner une nouvelle chance au programme.

Les émissions de M6 reprennent leur tournage

Plusieurs programmes de M6 ont vu leur tournage être annulé à cause du coronavirus. Début août, on apprenait que Le Meilleur Pâtissier avait dû s’arrêter brutalement à cause d’un cas de Covid-19 parmi les membres de l’équipe. Plusieurs semaines plus tard, le tournage a enfin repris en vue d’une diffusion cet automne (il ne reste que quelques jours de tournage).

Il en est de même pour La France a un incroyable talent. Un des membres du jury a été testé positif au coronavirus (mais ne présentait toutefois aucun symptômes) obligeant la production à stopper net les enregistrements. On apprend aujourd’hui que le tournage reprendra enfin le 12 septembre.

Une chose est sûre, cette épidémie aura mis à rude épreuve les nerfs des chaînes de télévision qui ont dû tenter de s’adapter au mieux malgré les conditions inédites et inattendues. Mais soyez rassurés. Comme vous avez pu le constater, tous les programmes cultes de M6 seront de retour, contrairement à TF1 qui doit se passer – pour le moment – de Danse avec les Stars.