Pekin Express : grave accident pendant le tournage, un mort et des blessés !

La nouvelle saison de Pékin Express a tout du parcours du combattant pour les producteurs, les caméraman et les candidats. D’abord interrompue une fois à cause de l’épidémie de coronavirus qui a forcé les participants à rentrer chez eux, la production connait un nouvel arrêt après un grave incident qui a eu lieu pendant le tournage. Un mort et plusieurs blessés sont à déplorer !

Le voyage modifié à cause du coronavirus

On apprenait il y a quelques semaines l’arrêt total du tournage de Pékin Express en raison de l’épidémie de coronavirus qui fait des ravages dans le monde (plus d’un million de morts). Après seulement quelques jours de tournage, les candidats ont dû rentrer chez eux. Ils s’étaient déjà envolés en Ouganda, et devaient poursuivre le parcours en Ethiopie, à Dubaï et aux Émirats arabes unis. « On a interrompu le tournage pour les raisons que vous connaissez, et on va les faire repartir, en respectant bien évidement les consignes sanitaires. La course va continuer mais dans d’autres destinations« .

D’après Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6, cela n’a aucunement découragé les candidats de cette nouvelle saison qui sont encore « ultra partants et ont envie de continuer à essayer de gagner Pékin Express. » Et alors que le tournage a finalement enfin repris, un accident de la route est venu modifier une nouvelle fois les plans de la production.

Un mort et plusieurs blessés parmi les membres de l’équipe

C’est en Turquie que les participants ont repris la course et Télé Loisirs révèle qu’un grave accident de la route a eu lieu en plein tournage. Un homme de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et est venu percuter deux des voitures de l’équipe de l’émission. Dans la première voiture, deux candidats se trouvaient aux côtés d’un cameraman et d’un chauffeur turc. Dans la deuxième, deux personnes de la production, conduites par un chauffeur local. L’automobiliste a l’origine de ce terrible accident a succombé à ses blessures, quelques heures plus tard alors qu’il avait été emmené à l’hôpital.

« Les candidats et le cadreur de la production ont été légèrement blessés. L’un des candidats a dû subir la pose de quelques points de suture et a passé deux nuits à l’hôpital en observation. Ils ont été sortis de la course par décision médicale. L’autre candidat et le cadreur sont, eux, rentrés à l’hôtel. Depuis, ils ont été rapatriés en France. Un soutien psychologique leur a été proposé par la production. Le conducteur de la voiture qui avait pris les candidats en stop est indemne. » explique Télé Loisirs.

Le rapport de police explique que la faute vient du chauffeur de 82 ans, et l’équipe de Pékin Express n’est donc pas mise en cause. On ignore cependant pour quelles raisons le chauffeur a pu ainsi perdre le contrôle de ce véhicule.

Un retour attendu sur M6

Les téléspectateurs attendent en tout cas avec impatience de retrouver le programme, et on imagine que la production espère bientôt conclure le tournage et débuter le montage tant cette saison aura été spéciale. On les félicite d’avoir réussi à mener à bien cette nouvelle édition, malgré l’épidémie de coronavirus qui complique déjà les tournages en France. C’est un sacré exploit pour l’équipe !

On espère que les efforts seront récompensés et que les audiences seront au rendez-vous. Pour rappel, la dernière saison All Stars composée uniquement d’anciens candidats cultes du programme a été suivie en moyenne par 2 762 000 de téléspectateurs (plus de 3,4 millions rien que pour la finale). C’est le dernier épisode le plus suivi de l’émission depuis… 2009 ! Cela prouve que les téléspectateurs sont toujours friands du programme et, avec l’épidémie en cours, ils sont encore plus soucieux de voyager tout en restant dans leur salon. C’est pourquoi des émissions comme Koh Lanta fonctionnent si bien, car elles jouent sur l’exotisme et le voyage à un moment où les français se sentent coincés chez eux. Et la perspective d’un éventuel nouveau confinement ne vient pas arranger le moral des troupes, bien au contraire.