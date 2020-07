« On ne répond plus de rien » : la nouvelle émission de RTL, présentée par un duo très inattendu !

Une présentatrice vedette et un humoriste habitué des émissions de radio et des plateaux télé : voilà le duo qu’à voici Karine Le Marchand et Laurent Baffie qui sert à la tête d’une toute nouvelle émission sur la radio rouge et blanche. Un duo pour le moins inattendu, formé par deux personnes aux caractères bien différents, pour « un talk-show impertinent » dans lequel ils recevront des invités « dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs« . habitué des émissions de radio et des plateaux télé : voilà le duo qu’à voici RTL pour réussir sa rentrée. C’est doncsur la radio rouge et blanche. Un duo pour le moins inattendu, formé par, pour « un talk-show impertinent » dans lequel ils recevront des invités « dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs« .

Karine Le Marchand et RTL une histoire qui dure

C'est la présentatrice de M6 qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Impatiente de dévoiler son nouveau projet à tous ses abonnés, Karine Le Marchand est d'abord revenu sur la genèse de sa vie à RTL. Dans un post, accompagné d'une photo d'elle et de Laurent Baffie, « Je suis rentrée par la petite porte d'RTL en 2014 grâce à Laurent Ruquier, qui m'a permis de devenir Une Grosse Tête. J'y ai découvert une famille d'artistes, d'auteurs, de journalistes et de techniciens chaleureuse.«

Karine Le Marchand est ravie !

Heureuse de former ce duo avec Laurent Baffie, un homme qu’elle apprécie, Karine Le Marchand a reconnu son admiration pour cet homme qui fait souvent polémique. « Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir mon émission, avec à mes côtés un ami qui me fait hurler de rire et que j’admire, Laurent Baffie. J’ai demandé tout de suite à travailler avec lui et il a accepté sans hésiter. » Ce sont véritablement deux caractères que tout oppose qui seront donc réunis dans une seule et même émission. Un challenge qui ne fait absolument pas peur à la présentatrice. « Lui le pessimiste cynique, moi résolument optimiste, avec nos invités et les auditeurs, nous allons rire et apprendre de nos visions du monde. Et comme avec Laurent, « on ne répond plus de rien », le titre est devenu une évidence ! Rendez-vous a la rentrée tous les samedis à 10 h !«

“Ses talents d’animatrice, son humour et son empathie feront des merveilles. Son duo avec Laurent Baffie s’annonce explosif”. Régis Ravanas, directeur Général des activités audio du groupe M6, le propriétaire de RTL.

Karine Le Marchand : une animatrice très demandée