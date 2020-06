Netflix : les nouveautés à découvrir en juillet 2020 !

Les vacances d'été arrivent à grands pas ! Vous allez donc pouvoir passer des heures et des heures à chiller devant Netflix et ses nouvelles sorties.

Que seraient nos vacances sans notre plateforme de streaming préférée ? Il faut dire que pour le mois de juillet, Netflix compte mettre les petits plats dans les grands.

Si comme d’habitude, chaque mois voit débarquer son lot de nouvelles séries et de nouveaux films sur le service, ce sont définitivement les deux mois d’été qui sont les plus florissants pour le streaming.

Ce mois de juillet 2020 ne fait donc pas exception à la règle. Tout juste annoncé sur le Twitter officiel de la plateforme, le calendrier des sorties donne l’eau à la bouche.

Les films à découvrir ou redécouvrir

Même si les cinémas sont de nouveau ouverts au public, Netflix s’apprête à proposer quelques pépites qui devraient plaire aux plus cinéphiles. Parmi celles-ci, on peut notamment compter sur cette petite sélection dont vous nous direz des nouvelles.

La liste de Schindler – le 1er juillet

Incontournable chef d’œuvre de Steven Spielberg, La liste de Schindler évoque l’histoire vraie d’Oskar Schindler, un industriel allemand à l’époque de la guerre 39-45, qui va profiter de sa position privilégiée pour sauver un maximum de juifs. Il se détourne ainsi de son propre parti pour se racheter une conduite, alors même qu’il n’était intéressé jusque-là que par l’argent et les femmes.

Pour beaucoup de spectateurs, il s’agit du meilleur film de Steven Spielberg. Autant dire que vous vous devez de voir ce chef d’œuvre au moins une fois.

The Old Guard – le 10 juillet

Création originale Netflix, The Old Guard réunit Charlize Theron et Chiwetel Ejiofor, dans une histoire qui traite d’un groupe de mercenaires immortels, chargé de protéger les humains depuis des siècles.

Malheureusement pour eux, ils vont être dévoilés au grand jour, ce qui va leur apporter quelques petits problèmes.

Pour remédier à cette situation, la petite bande doit détruire des ennemis très puissants.

On ne sait pas trop ce que cela va valoir, mais tout film avec Charlize Theron est bon à prendre.

Dunkerque – le 19 juillet

Sorti tout droit de l’esprit de Christopher Nolan, à qui l’on doit notamment la trilogie Batman, Dunkerque est un film sorti en 2017, qui a bénéficié d’une belle vague de critiques positives, aussi bien du côté des spectateurs que de la presse.

Film de guerre par excellence, cette production aborde l’épisode épineux de l’évacuation des troupes alliées, positionnées à Dunkerque en mai 1940.

S’il faut incontestablement aimer le genre « guerre historique », vous ne serez absolument pas déçu par votre découverte.

Baby Driver – le 29 juillet

Réalisé par Edgar Wright et sorti en 2017, Baby Driver met en scène Ansel Elgort, Kevin Spacey et Lily James. Dans cette histoire mouvementée, les spectateurs retrouvent Baby, un jeune homme chauffeur pour des braqueurs de banque. Son truc ? Rouler au rythme de ses playlists musicales, ce qui peut parfois donner quelques scènes décoiffantes. Soucieux d’arrêter son activité pour plaire à la fille dont il est amoureux, ses plans ne vont pas se passer exactement comme il l’avait prévu.

Les séries qui sont de retour

Que serait Netflix sans ses indispensables séries ? Pas grand-chose il est vrai. Au mois de juillet, les abonnés de la plateforme vont être plus heureux que jamais, puisque certaines d’entre elles signent un retour très attendu.

iZombie, saison 4 – le 1er juillet

Étudiante devenue zombie, Olivia Moore exerce le métier de médecin légiste, ce qui lui permet de mettre la main sur son festin préféré : la cervelle des morts. Malheureusement, à chaque fois qu’elle mange le morceau d’un défunt, elle hérite des souvenirs de la personne, ce qui peut parfois entraîner quelques situations cocasses.

Les Demoiselles du Téléphone, saison finale – le 3 juillet

Dans cette série qui prend place au cours des années 20, on suit les aventures d’un groupe de femmes qui travaille pour la première compagnie de téléphone nationale à Madrid. En quête d’indépendance, dans une société en progrès constant, le quotidien de ces standardistes d’une nouvelle ère n’est pas aussi tranquille qu’il n’y paraît.

Suits, saison 8 partie 1 – le 6 juillet

Harvey Specter est un avocat très ambitieux, qui travaille pour une firme importante de Manhattan. Obligé de trouver un partenaire pour l’épauler, il jette son dévolu sur Mike Ross. Brillant, à défaut d’avoir des diplômes, il possède une mémoire photographique qui s’avère très précieuse pour le cabinet.

Good Girls, saison 3 – le 26 juillet

Dans Good Girls, on suit le quotidien de 3 femmes qui vivent en banlieue et qui font face à des soucis financiers importants. Mères au foyer, elles décident de s’allier pour résoudre leurs problèmes d’argent, en braquant le supermarché dans lequel travaille l’une d’entre elles.

Si elles parviennent à leurs fins, leur petit méfait n’est pas passé inaperçu auprès d’un gang local, qui va se faire une joie de les pousser à travailler avec eux.

Umbrella Academy, saison 2 – le 31 juillet

Lancée en grande pompe en 2019, la série Umbrella Academy est une création originale de Netflix particulièrement appréciée des abonnés. Dans cette histoire atypique, on découvre l’existence de jeunes super héros, les frères et sœurs Hargreeves, tous adoptés par le même homme richissime. Après la mort de celui-ci, ils se retrouvent tous et dévoilent toute l’étendue de leurs failles, tout en devant faire face à un ennemi particulièrement puissant.