Netflix : ces codes secrets vous permettent de découvrir les catégories cachées des films de Noël, alors n’attendez plus !

Certains le savent déjà et notamment les plus grands fans de Netflix ou des films de Noël, mais il existe bel et bien des films de Noël disponibles sur la plateforme de streaming.

Netflix propose des films de Noël à foison sur sa plateforme de streaming !

Alors que ce genre cinématographique est particulièrement décrié par certains, il faut bien dire que les films de Noël sont tout particuliers. On a tous en tête une maison de famille, avec un chien, un bon feu de cheminée, des enfants, et bien entendu le père Noël !

Pour de nombreuses familles, c’est l’occasion où jamais de se réunir autour d’un bon film avec l’assurance d’une fin généralement heureuse, pleine de cadeaux avec le père Noël et souvent avec une relation amoureuse qui se termine bien. De nombreux films de Noël de ce genre sont présents sur la plateforme de streaming Netflix, et pourtant les utilisateurs ne les voient pas ! Est-ce par un sentiment de honte que Netflix a choisi de les masquer ? Ou s’agit-il plutôt d’une stratégie pour les mettre en avant seulement pendant la période des fêtes de fin d’année ?

Holidate, le premier film Noël de l’année 2020 est maintenant disponible sur Netflix ❤️🤶🏼🎅🏼 pic.twitter.com/HAh1uPRUPx — Gossip Netflix (@gossipnetflixfr) October 28, 2020

Nul ne saurait le dire, mais quoi qu’il en soit nous avons trouvé le moyen d’accéder à ces films si particuliers et si bons à regarder tout au long de l’année ! Mais pour cela, vous allez devoir suivre une démarche assez particulière… êtes-vous enfin prêt pour rentrer dans la magie de Noël ?

Quels sont les codes secrets pour accéder aux catégories de Noël sur Netflix ?

Pour accéder aux catégories très secrètes des films de Noël de Netflix, vous allez avoir besoin d’un ordinateur ou d’un smartphone. Cette manipulation ne peut pas s’effectuer depuis l’application Netflix par exemple, car la technique consiste à utiliser l’adresse de votre navigateur pour y entrer des codes. En effet, sur la plateforme de streaming Netflix, les catégories sont identifiées par des codes à plusieurs numéros. Sur votre navigateur, vous pouvez accéder directement à une catégorie Netflix en ajoutant après le nom de domaine « /browse/genre/ » suivi du code de la catégorie de Noël. En France, 6 catégories sont accessibles de cette façon :

Les films romantiques de Noël : code 1394527

Faites entrer l’amour de Noël dans votre vie en regardant un bon film romantique de Noël, et bien sûr le père Noël sera au rendez-vous également ! En revanche, ces films ne seront pas forcément plaisants à regarder pour les enfants mais plutôt pour les adultes qui apprécient tout particulièrement les fêtes de Noël !

Vous ai je déjà parlé du film "Klaus" de Netflix ?

Chef d'oeuvre de l'animation et des films de noël.

Celui qui méritait l'oscar du meilleur film d'animation, mais étant donné que c'est Netflix il a été écarté au profit de Toy Story 4. Regardez le a noël, vous me direz merci. pic.twitter.com/pZRyFQ73vS — 🍀𝔏𝔞 𝔠𝔥𝔞𝔱𝔱𝔢 𝔡𝔢𝔰 𝔫𝔢𝔦𝔤𝔢𝔰 (@ChatteDesNeiges) November 1, 2020

Les films de Noël jeunesse & famille : code 1474017

Afin de proposer des films de Noël qui peuvent être regardés et appréciés par toute la famille, Netflix a créé cette catégorie de films pour être sûr que tout le monde passera un moment très agréable. Parfait pour une soirée cinéma avec les enfants !

Les films de Noël “loufoques” jeunesse & famille : code 1475071

Cette catégorie est similaire à celle des films pour toute la famille mais cette fois-ci, attendez-vous à voir des scénarios complètement déjantés !

Les films de Noël pour la famille et les 5 à 7 ans : code 1477201

Pour les plus petits, Netflix a pensé à tout et propose des films spécialement pour les plus jeunes enfants !

Netflix a ajouté quelques films de Noël à son catalogue : • Un Noël en Alaska.❄️

• Le bal de Noël.🎄

• L'ambassadrice de Noël.🤶

• Le pays de Noël.🦌

• Jingle Belle.☃️

• Noël à la télévision.🎁 pic.twitter.com/k9YcjDMFnb — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) November 1, 2020

Les films de Noël pour la famille et les 8 à 10 ans : code 1477204

Avec les films pour enfants de 8 à 10 ans, nul doute qu’il y en aura pour tout le monde sur Netflix avec cette petite sélection de films de Noël.

Les films de Noël pour la famille et les 11 à 12 ans : code 1477206

Pour les pré-adolescents, Netflix a également décidé de proposer des films de Noël car on imagine bien qu’ils ne voudront pas voir les films pour les enfants plus jeunes !