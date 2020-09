Michel Fourniret : un téléfilm serait en cours de tournage malgré la polémique

Vous connaissez sans doute l’affaire Michel Fourniret avec notamment le meurtre de plusieurs enfants et jeunes femmes. Dernièrement, des accusations ont été partagées par son ex-compagne à savoir Monique Olivier. Il aurait alors été impliqué dans le décès de la petite Estelle Mouzin. Cette dernière aurait été kidnappée, puis transportée à 200 km, violée et étranglée selon les dires de son ancienne épouse. Comme ce fut le cas pour d’autres enquêtes, les Français suivent de très près tous les rebondissements.

Pourquoi réaliser un téléfilm sur Michel Fourniret ?

Il y a près de trois ans, Yves Renier avait déjà pris la caméra pour tourner un film sur Patrick Dills. Ce dernier a été innocenté en 2002 après avoir été accusé du meurtre de deux enfants. Il souhaite donc récidiver avec cette fois l’histoire de Michel Fourniret. Toutefois, cette envie de réaliser un téléfilm en deux parties suscite une vraie indignation en France. Il serait alors consacré à cet homme reconnu coupable pour de nombreux meurtres. Son fils a publié un communiqué de presse notamment relayé par les réseaux sociaux pour partager son mécontentement.

En effet, l’enfant issu du mariage de Fourniret et Monique Olivier n’est pas en adéquation avec ce projet .

. Il est indigné comme c’est le cas pour de nombreuses personnes qui ne comprennent pas l’intérêt de tourner un tel téléfilm.

Yves Renier avait aussi proposé une production sur Jacqueline Sauvage décédée il y a quelques semaines.

Les deux premières productions avaient été appréciées par les Français, mais la troisième pourrait faire l’objet de nombreux désagréments.

Le tournage comme le stipule Gala serait déjà en cours puisqu’il aurait commencé en août 2020. Dans le rôle principal, ce serait Philippe Torreton qui aurait été sélectionné. Il faudra donc patienter pour savoir si ce téléfilm sur Michel Fourniret pourrait voir le jour. Toutefois, sur les réseaux sociaux, les commentaires sont parfois négatifs. France Bleu Champagne Ardennes a également pu partager quelques informations concernant cette indignation. En effet, un mouvement de protestation aurait alors vu le jour. De ce fait, le téléfilm pourrait-il être proposé à la télévision ?

Yves Renier invité à oublier ce téléfilm sur Michel Fourniret

Un appel a même été lancé sur Facebook pour que le téléfilm soit boycotté. Les chaînes pourront-elles prendre le risque d’acheter cette production afin de la diffuser ? Certains sur les réseaux sociaux estiment qu’il pourrait être possible de proposer un téléfilm dans une vingtaine d’années, mais l’affaire est toujours en cours d’instruction. Pour certains, il n’est pas l’heure de dévoiler une telle production alors que les données concernant la disparition d’Estelle Mouzin ont refait surface. D’ailleurs, aucune information concernant la localisation du corps n’a été partagée dans la presse.

🚨Pour en finir avec les marronniers et automatismes, Selim rend public la lettre de #Fourniret dans laquelle il mentionne la #secte à laquelle il se vantait d’appartenir à table➕son maître ⚠️Paul-Louis Deschamps son « concurrent et client en machines spéciales »🐺 solitaire❓ pic.twitter.com/TIzP7ocZrn — Oli Porri Santoro (@OliPorriSantoro) August 28, 2020

Dans tous les cas, Sélim, le fils de Michel Fourniret n’a pas l’intention d’attendre la sortie. Il a donc partagé son mécontentement sur les réseaux en précisant que cette affaire avait détruit de nombreuses familles ainsi que la sienne. Il se pose alors des questions et se demande comment on peut ériger Michel Fourniret au rang d’un héros dans un film. Une pétition a même vu le jour et elle demande l’annulation de la fiction pour le compte de TF1. Le téléfilm va-t-il voir le jour ? Apparemment, Yves Renier n’a pas pris la parole concernant ce dernier, mais de nombreux internautes ont déjà leur avis sur la question. Cette fiction ne devrait pas être diffusée selon eux, il serait beaucoup trop tôt.